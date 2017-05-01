وكل وزارة الإعلام: لم نوقف أي صحيفة من الطباعة في أكتوبر

قال وكيل وزارة الإعلام اسامة الشرمي ان الوزارة لم توقف أي صحيفة محلية وتمنعها من الطباعة في مؤسسة أكتوبر للطباعة والنشر.

وقال الشرمي لـ(عدن الغد)" لم توجه وزارة الإعلام أي تعميم بإيقاف أي صحيفة، ولم نقم باي اجراء من هذا النوع".

وجاء تصريح الشرمي في اعقاب اعتذار مؤسسة اكتوبر من طباعة صحيفة المرصد الاسبوعية.