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وكل وزارة الإعلام: لم نوقف أي صحيفة من الطباعة في أكتوبر

اسامة الشرمي وكيل وزارة الإعلام
الاثنين 01 مايو 2017 09:37 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

قال وكيل وزارة الإعلام اسامة الشرمي ان الوزارة لم توقف أي صحيفة محلية وتمنعها من الطباعة في مؤسسة أكتوبر للطباعة والنشر.

 وقال الشرمي لـ(عدن الغد)" لم توجه وزارة الإعلام أي تعميم بإيقاف أي صحيفة، ولم نقم باي اجراء من هذا النوع".

 وجاء تصريح الشرمي في اعقاب اعتذار مؤسسة اكتوبر من طباعة صحيفة المرصد الاسبوعية.


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وكل وزارة الإعلام: لم نوقف أي صحيفة من الطباعة في أكتوبر
قال وكيل وزارة الإعلام اسامة الشرمي ان الوزارة لم توقف أي صحيفة محلية وتمنعها من الطباعة في مؤسسة أكتوبر للطباعة والنشر.  وقال الشرمي لـ(عدن الغد)" لم توجه وزارة




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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