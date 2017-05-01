وكل وزارة الإعلام: لم نوقف أي صحيفة من الطباعة في أكتوبر

يحق للشرعية اليمنية أن تركب ظهر الثورة الجنوبية وتدلدل رجليها ، يحق لهذه الشرعية الفاقدة للشرعية (جنوبيا) أن
المجتمع المدني هو سلطة موازية للسلطة الرسمية الحكومية ، وتعمل السلطتان بالتكامل والتعاون والتنسيق لما فيه
نلاحظ ومن خلال المتابعة والتواصل مع عدد كبير من الٱعزاء بٱن البعض منهم ينتابهم القلق والخوف مما تروج له وسائل
الوطن والسلطة ليسا شيئا واحدا ...حقيقة منطقية يعرفها الجميع وأولهم اللواء عيدروس الزبيدي ..الرجل ليس بقاصر نظر
خطبة الجمعة التي تلقى بالمساجد من على المنابر من اخطر ما يتلقاه الجمهور الغفير الذي يحتشد في المساجد كل اسبوع
في القطار ... اليوم صباحا ، لم يكن هنالك شيئا غير مألوف.. كل شيء نمطي روتيني حتى أشكال البشر التي تعودت عليها
نعم.. في هذا الظرف العصيب نحتاج أكثر من أي وقت مضى للعقل.. والعقل فقط..وعدم الانجرار إلى المواقف المتهورة التي
تحدثت في تصريح لجريدة الشرق الأوسط بعد تحرير عدن مباشرة وكان خلاصة الحديث قوات المخلوع والحوثي هزمت عسكريا
كثر الناصحون والمترجون من المناضل اللواء عيدروس الزبيدي، على أن يكون رجلا ديمقراطيا ومثاليا في تلبية أطماع
ساهمت الأمية السياسية عند النخب ، وبدائية التفكير عند أفراد المجتمع ، إلى إذكاء روح الصراع بين مكونات
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