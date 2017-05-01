مستشار للزبيدي يحذر من الإنجرار خلف دعوات العنف وإغراق عدن في الفوضى
عدن (عدن الغد) خاص:
قال المستشار عبدالعزيز المنصوب مستشار محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي أن ما يجري في جولد مور هو مكابرة ومعاندة ومقامرة بعدن واهلها - كمن أخذته العزة بالإثم - وبالتالي هروب الى الامام في محاولة لانتاج زعامة وهمية لشخص تفتقد بيئته للعقل الجمعي ومن هنا فلا يستطيع توصيل خطاب متماسك، مشيرا الى ان هذه هي الحقيقة المرة مع الأسف مهما حاولوا التخفي خلف مشروع التحرير والاستقلال.
وأضاف المنصوب أن على الزبيدي ان يدرك ان من جاء به هو قرار جمهوري كما اتى بغيره من قبله ومن بعده، ومن هنا عليه ان يحتفظ في وجدان وضمير اهل عدن بالانجاز الامني الذي حققه وان لا يسمح للصبيان من حوله ركله الى الهاوية - بمنطق عفاش انا او الطوفان من بعدي - بسبب فقدهم لمصالحهم الشخصية التي سيفقدونها مع ترك الزبيدي للمحافظة، حسب قوله.
وأردف المستشار المنصوب "واتمنى ان يتحرك الشارع العدني في اتجاه تعقيل وترشيد تصرفات الزبيدي والمحيطين به، خصوصا اننا على ارضية لازالت زلقة والمرجفين يحيطون بنا والمتربصين يترصدون الجنوبيين كل مرصد، فلا يمكن انتاج شخص على حساب الوطن والمشروع الوطني والضمير الجمعي.
وأكد المنصوب أن من حق عدن الاستقرار والتنمية والبناء وان تتهيئ كعاصمة لدولة الجنوب.
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