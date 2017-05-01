محافظ الضالع يستأنف عمله بعد إعتكاف دام ايام
الاثنين 01 مايو 2017 07:10 مساءً
الضالع /عدن الغد /خاص:
الضالع /عدن الغد /خاص:
إستأنف محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، اليوم الاحد، دوامه اليومي بمكتبه في ديوان عام المحافظة، منهيا اعتكاف احتجاجي دام أيام.
وقال الجعدي لعدن الغد " رغم ان الرئاسة لم ترد على المذكرة التي أعلنها فيها اعتكافنا احتجاجا على الإهمال التي تتعرض له المحافظة، لكننا فضلنا العودة لمزاولة عملنا مهما كانت الظروف مادمنا قد قبلنا بتحمل المسئولية واقسمنا عليها، لذلك سنوفي بعهدنا، وللرئاسة خيار الوفاء معنا أو النكث بالعهود".
وكان الجعدي قد رفع بمذكرة الى رئيس البلاد، اعلن فيها اعتكافه في منزله لحين توفي السلطة الشرعية بالتزاماتها تجاه المحافظة التي تعاني من احتجاجات ملحة في مختلف الجوانب يقابلها انقطاع الموازنة التشغيلية العامة وندرة الموارد.
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