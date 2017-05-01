MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 01 مايو 2017 08:21 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير محافظ الضالع يستأنف عمله بعد إعتكاف دام ايام
أخبار وتقارير

محافظ الضالع يستأنف عمله بعد إعتكاف دام ايام

الاثنين 01 مايو 2017 07:10 مساءً
الضالع /عدن الغد /خاص:

 

إستأنف محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، اليوم الاحد، دوامه اليومي بمكتبه في ديوان عام المحافظة، منهيا اعتكاف احتجاجي دام أيام. 

 

وقال الجعدي لعدن الغد  " رغم ان الرئاسة لم ترد على المذكرة التي أعلنها فيها اعتكافنا احتجاجا على الإهمال التي تتعرض له المحافظة، لكننا فضلنا العودة لمزاولة عملنا مهما كانت الظروف مادمنا قد قبلنا بتحمل المسئولية واقسمنا عليها، لذلك سنوفي بعهدنا، وللرئاسة خيار الوفاء معنا أو النكث بالعهود".

 

 وكان الجعدي قد رفع بمذكرة الى رئيس البلاد، اعلن فيها اعتكافه في منزله لحين توفي السلطة الشرعية بالتزاماتها تجاه المحافظة التي تعاني من احتجاجات ملحة في مختلف الجوانب يقابلها انقطاع الموازنة التشغيلية العامة وندرة الموارد.


المزيد في أخبار وتقارير
محافظ عدن يلتقي السفير المصري لدى اليمن
بحث محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي خلال لقائه اليوم ،سفير جمهورية مصر العربية لدى بلادنا الدكتور يوسف الشرقاوي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها
قيادات من حراك ابين تلتقي الزبيدي وتعلن دعمها له
    توافدت قيادات بعض المقاومة الجنوبية وقيادات الحراك والقيادات العسكرية (محافظة ابين م/الوضيع - لودر ) الى منزل اللواء عيدروس الزُبيدي مساء
محافظ عدن يلتقي السفير المصري لدى بلادنا
التقى الأستاذ عبدالعزيز المفلحي، محافظ العاصمة عدن، صباح اليوم، سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن، الدكتور يوسف الشرقاوي، . وفي اللقاء بارك الشرقاوي




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
المشوشي يلتقي العطاس في الامارات
وصول مرتقب لرئيس الوزراء بن دغر وعدد من المسؤولين الى عدن
عودة عمليات ترحيل مواطنين شماليين من عدن الى الواجهة
اتحاد الطلاب الحضارم يشارك ببصمة حضارية في أسبوع الطالب الجامعي ال20 بجامعة عدن
نقطة العلم تضبط أسلحة قناصة مهربة إلى عدن
مقالات الرأي
يحق للشرعية اليمنية أن تركب ظهر الثورة الجنوبية وتدلدل رجليها ، يحق لهذه الشرعية الفاقدة للشرعية (جنوبيا) أن
المجتمع المدني هو سلطة موازية للسلطة الرسمية الحكومية ، وتعمل السلطتان بالتكامل والتعاون والتنسيق لما فيه
نلاحظ ومن خلال المتابعة والتواصل مع عدد كبير من الٱعزاء بٱن البعض منهم ينتابهم القلق والخوف مما تروج له وسائل
الوطن والسلطة ليسا شيئا واحدا ...حقيقة منطقية يعرفها الجميع وأولهم اللواء عيدروس الزبيدي ..الرجل ليس بقاصر نظر
خطبة الجمعة التي تلقى بالمساجد من على المنابر من اخطر ما يتلقاه الجمهور الغفير الذي يحتشد في المساجد كل اسبوع
في القطار ... اليوم صباحا ، لم يكن هنالك شيئا غير مألوف.. كل شيء نمطي روتيني حتى أشكال البشر التي تعودت عليها
نعم.. في هذا الظرف العصيب نحتاج أكثر من أي وقت مضى للعقل.. والعقل فقط..وعدم الانجرار إلى المواقف المتهورة التي
تحدثت في تصريح لجريدة الشرق الأوسط بعد تحرير عدن مباشرة وكان خلاصة الحديث قوات المخلوع والحوثي هزمت عسكريا
كثر الناصحون والمترجون من المناضل اللواء عيدروس الزبيدي، على أن يكون رجلا ديمقراطيا ومثاليا في تلبية أطماع
ساهمت الأمية السياسية عند النخب  ، وبدائية التفكير عند أفراد المجتمع ، إلى إذكاء روح الصراع بين مكونات
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة للشيخ مطهر القشم الخيلي لارتزاقه بالمولودة الجديدة
الف مبروك الثقة
وفيات
صبرا ال بن سفاع
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017