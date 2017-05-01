محاولة تفجير طقم امني بحوطة لحج يؤدي الى اصابة عدد من الافراد بإصابات خفيفة
صورة للطقم المستهدف
الاثنين 01 مايو 2017 06:31 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص
الحوطة ((عدن الغد)) خاص
قالت مصادر محلية بمدينة الحوطة بلحج ان مجهولون حالوا استهداف طقم عسكري تابع للأمن يوم الاثنين من خلال تنفيذ عملية تفجير عن بعد اثناء مرور الطقم بطريق رئيسي في المدينة
وأشارت المصادر ان التفجير تسبب في اصابة بعض الافراد ممن كانوا على متن الطقم بإصابات خفيفة نقلوا على اثرها لمستشفى ابن خلدون لتلقى العلاج .
فيما تعرض الطقم لإضرار بسيطة ناتجة عن تناثر الشظايا عقب التفجير .
هذا وتشهد مدينة الحوطة حالة من الاستقرار الامني نتيجة للعديد من الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية بالمحافظة
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