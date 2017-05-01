قالت مصادر محلية بمدينة الحوطة بلحج ان مجهولون حالوا استهداف طقم عسكري تابع للأمن يوم الاثنين من خلال تنفيذ عملية تفجير عن بعد اثناء مرور الطقم بطريق رئيسي في المدينة

وأشارت المصادر ان التفجير تسبب في اصابة بعض الافراد ممن كانوا على متن الطقم بإصابات خفيفة نقلوا على اثرها لمستشفى ابن خلدون لتلقى العلاج .

فيما تعرض الطقم لإضرار بسيطة ناتجة عن تناثر الشظايا عقب التفجير .

هذا وتشهد مدينة الحوطة حالة من الاستقرار الامني نتيجة للعديد من الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية بالمحافظة

المزيد في أخبار وتقارير محاولة تفجير طقم امني بحوطة لحج يؤدي الى اصابة عدد من الافراد بإصابات خفيفة قالت مصادر محلية بمدينة الحوطة بلحج ان مجهولون حالوا استهداف طقم عسكري تابع للأمن يوم الاثنين من خلال تنفيذ عملية تفجير عن بعد اثناء مرور الطقم بطريق رئيسي في المستشارة الألمانية: الحل السياسي بإشراف الأمم المتحدة هو الأمثل لأزمة اليمن قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الحل الأمثل للأزمة في اليمن هو عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة تفضي لاتفاق سلام ينهي الحرب التي دخلت عامها الاسير المرقشي يخاطب عمال الجنوب : أتحدوا هنأ الاسير الجنوبي المعتقل في سجون صنعاء عمال الجنوب وكل عمال العالم بعيدهم الاول من مايو .. وقال الاسير الجنوبي احمد المرقشي في رسالة له تحت عنوان (يا عمال