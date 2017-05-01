قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري ان الشرعية اليمنية فضت الحلف الذي أوجدته ضرورة الحرب بينها وبين المقاومة الجنوبية، ودقت آخر مسمار بنعشها في الجنوب وذلك بإقالة أبرز قيادات الجنوب قائد المقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك والسياسي الوزير الخلوق وحي امان فقد سبقتنا و فضت الحلف الذي كنا على وشك أن نضع له حد بعدما ذقنا الأمرين .

واضاف ناطق المقاومة أن بسط السيادة الكاملة على أرضنا وإغلاق المنافذ الحدودية والتعامل الند لند هو أولويات ماعلينا القيام به ولن نعاني أكثر مما نعاني الان، فإما حياة تسر الصديق وأما ممات يغيض العداء ونحن مع دول الجوار وكل من يحترم سيادتنا وحقوقنا .

وقال الحريري فنحن جيل ثورة خلقنا ثوار ومشاريع شهادة وناضلنا سنوات من أجل التحرير والاستقلال وليس لتثبيت محتل شمالي جديد لارضنا تحت اي مسمى كان، نحن لم نخون أو ننكث عهدا لحليف بل عملنا ما بوسعنا ورغم كثرة التامرات التي طالتنا من الشرعية اليمنية إلا اننا تحلينا بالصبر والحكمة لكي يستمر إخوتنا في التحالف العربي في محاربة التمدد الإيراني شمالا وارسلنا رجالنا هناك لتقدم في جبهات القتال والجنوب بامس الحاجه لهم وسقط الكثير منهم شهداء في المخاء والبقع وعلى تخوم صعدة معقل الحوثيين .

وأشار الحريري ورغم هذا كله حزب الإصلاح اليمني الإخوان المسلمين المسيطر على الشرعية لم يكلف نفسه عنا مواجهة الحوثي في الشمال وصب كل جهده وسخر كل إمكانيات حكومة الشرعية التي يحصل عليها من التحالف العربي سخرها لحرب ابناء الجنوب وحصارهم من أجل تقويض النصر المحقق في الجنوب.

واكد متحدث المقاومة ومن هنا ندعوا أبنائنا الأبطال الذين ذهبوا لجبهات القتال في الشمال العودة إلى أرض الجنوب لدفاع عنها وحفظ الأمن فيها اتركوا جبهات الشمال ولا تقاتلوا هناك نيابة عن الإصلاح انكم بهذا تساعدوه ليتفرغ تماما لقتل اهلكم في عدن عودوا فقد أنفض حلف الضرورة .

المزيد في أخبار وتقارير الوزير الحالمي يهنئ العاملين بعيدهم الوطني بعث معالي وزير النقل الأستاذ مراد علي الحالمي برقية تهنئه لكافة العاملين في وزارة النقل، وعبر فيها عن خالص تهانيه للعاملين بالوزارة والهيئات والمؤسسات والمنافذ الحريري: حلف الضرورة بين الشرعية وشعب الجنوب إنتهى وعلى جنودنا العودة من جبهات الشمال قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري ان الشرعية اليمنية فضت الحلف الذي أوجدته ضرورة الحرب بينها وبين المقاومة الجنوبية، ودقت آخر وزير إماراتي: موقف السعودية والإمارات في اليمن صلب ومتطابق قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الموقف السعودي والإماراتي، حول اليمن، "صلب ومتطابق".وأضاف الدكتور أنور قرقاش، أن الموقف السعودي