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أخبار وتقارير

وزير إماراتي: موقف السعودية والإمارات في اليمن صلب ومتطابق

الاثنين 01 مايو 2017 02:44 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الموقف السعودي والإماراتي، حول اليمن، "صلب ومتطابق".

وأضاف الدكتور أنور قرقاش، أن الموقف السعودي الإماراتي المتطابق في اليمن، عمقته التضحية، لافتا إلى أنه يسعى إلى عودة الدولة واستقرارها.

وأختتم الوزير الإماراتي تغريده له على حسابه بموقع "تويتر" بالقول: "شراكة إستراتيجية خيِّرة تتعزز يوما بعد يوم"، في إشارة منه للشراكة بين أبو ظبي والرياض.

يأتي هذا بعد تزايد الحديث عن خلافات بين السعودية والإمارات خصوصا بعد قرارات الرئيس هادي الأخيرة، التي تضمنت إقالة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، وكذا وزير الدولة هاني بن بريك من منصبيهما.


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وزير إماراتي: موقف السعودية والإمارات في اليمن صلب ومتطابق
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الموقف السعودي والإماراتي، حول اليمن، "صلب ومتطابق".وأضاف الدكتور أنور قرقاش، أن الموقف السعودي


تعليقات القراء
257197
[1] من قتل على ارضه او عرضه او ماله ضمنت له الجنه صدق رسول الله
الاثنين 01 مايو 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
الشعب الجنوب صاحب القرار الايام بيننا ان وقفتم معنا لاسترجاع دولتنا وعاصمتها عدن مالم نحن قادرين بعون الله من اخذه بقوه البارود وعنفوان الشباب وتضحيات الواجب من قتل على ارضه او عرضه او ماله ضمنت له الجنه صدق رسول الله

257197
[2] ابشروا يا ابناء الجنوب
الاثنين 01 مايو 2017
العوذلي | عدن
فشل الدنبوع في طلب وساطة الملك سلمان الاخيرة . ثانيا السعودية لا يعني انها راضية عن مخرجات الحوار الكذاب. ثالثا السعودية غير راضية عن سياسة الدنبوع في تسليم عدن للاصلاح او الشمال .رابعا السعودية تعرف من قاوم ومن هرب ولكن مضطره لاحتضان من هرب. يجب على الاخ عيدروس ان يقنع التحالف انه معهم في تحرير الشمال واعادة الرئاسة الى صنعاء ولكن عدن والجنوب امره لاهله وما يختارون .



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