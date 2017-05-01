قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الموقف السعودي والإماراتي، حول اليمن، "صلب ومتطابق".



وأضاف الدكتور أنور قرقاش، أن الموقف السعودي الإماراتي المتطابق في اليمن، عمقته التضحية، لافتا إلى أنه يسعى إلى عودة الدولة واستقرارها.



وأختتم الوزير الإماراتي تغريده له على حسابه بموقع "تويتر" بالقول: "شراكة إستراتيجية خيِّرة تتعزز يوما بعد يوم"، في إشارة منه للشراكة بين أبو ظبي والرياض.

يأتي هذا بعد تزايد الحديث عن خلافات بين السعودية والإمارات خصوصا بعد قرارات الرئيس هادي الأخيرة، التي تضمنت إقالة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، وكذا وزير الدولة هاني بن بريك من منصبيهما.

المزيد في أخبار وتقارير الوزير الحالمي يهنئ العاملين بعيدهم الوطني بعث معالي وزير النقل الأستاذ مراد علي الحالمي برقية تهنئه لكافة العاملين في وزارة النقل، وعبر فيها عن خالص تهانيه للعاملين بالوزارة والهيئات والمؤسسات والمنافذ الحريري: حلف الضرورة بين الشرعية وشعب الجنوب إنتهى وعلى جنودنا العودة من جبهات الشمال قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري ان الشرعية اليمنية فضت الحلف الذي أوجدته ضرورة الحرب بينها وبين المقاومة الجنوبية، ودقت آخر وزير إماراتي: موقف السعودية والإمارات في اليمن صلب ومتطابق قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الموقف السعودي والإماراتي، حول اليمن، "صلب ومتطابق".وأضاف الدكتور أنور قرقاش، أن الموقف السعودي

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