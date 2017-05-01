الرئيس هادي يستقبل السفير الامريكي لدى اليمن

إستقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ماثيو تولر.

جرى خلال اللقاء تناول جملة من المواضيع والقضايا الهامة ذات الإهتمام المشترك ومنها ما يتصل بمستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود السلام المبذولة لإنها الإنقلاب وتنفيذ القرار الأممي رقم 2216 .

وجدد فخامة الرئيس دعوته للسلام والوئام والمطالبة بإنها الإنقلاب وإزالة أسبابه التي أدت إلى إختطاف الدولة وإحتلال مؤسساتها وغزو المدن وقتل العزل الأبرياء وتهجير المواطنين الآمنين وفك الحصار على المدن في ترجمة عملية لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 وإستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ..مؤكداً حرصه الدائم على السلام ومسؤوليته تجاه أبناء الشعب اليمني كافه.

من جانبه ثمن السفير الأمريكي جهود فخامة الرئيس المبذولة لإحلال السلال وإنهاء حالة الحرب والتمرد وعودة السلام لليمن..مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية في التعاطي الإيجابي مع السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وعبر السفير الأمريكي دعم بلاده لخطوات وتوجهات فخامة الرئيس باعتباره يمثل شرعية اليمن..مشيراً إلى لقاءه بمحافظ عدن الجديد والذي أشار بأنه يمثل إختياراً موفقاً لما يتمتع به من قدرات وإمكانات لخدمة وطنه ومجتمعه.

كما تناول اللقاء جوانب التعاون والتنسيق بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية والتنسيق والتشاور على مختلف الإتجاهات والصعد التي تخدم مصالح البلدين.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

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