دعا القيادي الجنوبي صلاح الشنفرة رئيس المجلس للحراك الجنوبي الى رفض الدعوات المناطقية والحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي والخروج بمسيرات لأجل أشخاص.

وقال الشنفرة أن عيدروس الزبيدي جاء بقرار من الرئيس هادي وأبعد بقرار من الرئيس هادي فلا داعي للمناطقية بين أبناء الجنوب، مشيرا الى أن الجنوب ليس ورقة يتم استخدامها للحصول على منصب أو مادة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الى التأكيد على مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي مؤكدا أن الدم الجنوبي على الجنوبي حرام.

واكد الشنفرة وقوف كل قوى الحراك الجنوبي وقواعده ضد مثيري المناطقية ودعاتها والتي يحاول البعض فيها زرع الفتن والاقتتال بين ابناء الجنوب وذلك لغرض الحفاظ على المناصب والمصالح الشخصية الضيقة

المزيد في أخبار وتقارير اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب تدعو للزحف الى عدن للمشاركة في المليونية المركزية الخميس القادم دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته للزحف الى عدن للمشاركة في المليونية المركزية الخميس القادم. واصدرت اللجنة الشعبية بلاغ صحفي تلقت "عدن الغد" الشنفرة: نرفض الدعوات المناطقية والخروج بمسيرات لأجل أشخاص دعا القيادي الجنوبي صلاح الشنفرة رئيس المجلس للحراك الجنوبي الى رفض الدعوات المناطقية والحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي والخروج بمسيرات لأجل أشخاص. وقال باسلمة :لم يعد امام الزبيدي الا العودة لصفوف المقاومة والرهان الآن على (المفلحي) قال وزير النقل السابق والسياسي بدر باسلمة انه لم يعد امام محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الا العودة لتوحيد صفوف المقاومة الجنوبية. وقال باسلمة معلقا على التطورات