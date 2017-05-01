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الشنفرة: نرفض الدعوات المناطقية والخروج بمسيرات لأجل أشخاص

القيادي صلاح الشنفرة
الاثنين 01 مايو 2017 02:05 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

دعا القيادي الجنوبي صلاح الشنفرة رئيس المجلس للحراك الجنوبي الى رفض الدعوات المناطقية والحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي والخروج بمسيرات لأجل أشخاص.

وقال الشنفرة أن عيدروس الزبيدي جاء بقرار من الرئيس هادي وأبعد بقرار من الرئيس هادي فلا داعي للمناطقية بين أبناء الجنوب، مشيرا الى أن الجنوب ليس ورقة يتم استخدامها للحصول على منصب أو مادة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الى التأكيد على مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي مؤكدا أن الدم الجنوبي على الجنوبي حرام.

واكد الشنفرة وقوف كل قوى الحراك الجنوبي وقواعده ضد مثيري المناطقية ودعاتها والتي يحاول البعض فيها زرع الفتن والاقتتال بين ابناء الجنوب وذلك لغرض الحفاظ على المناصب والمصالح الشخصية الضيقة


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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