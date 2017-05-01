قال وزير النقل السابق والسياسي بدر باسلمة انه لم يعد امام محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الا العودة لتوحيد صفوف المقاومة الجنوبية.

وقال باسلمة معلقا على التطورات الاخيرة في عدن :" ليس امام القيادات الجنوبية والزبيدي الا عودتهم للنضال في توحيد المقاومه والمكونات الجنوبية، فهي الخطوة التي اصبحت ضرورية ومصيرية في زمن تتكشف فيه خيوط مؤامرة استهداف الجنوب بعد فشل المشروع الاول في احتواء قياداته وإدماجهم في دائرة السلطة وتشتيت مقاومته.

وأضاف بالقول :" والرهان الان على ابن الجنوب محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي في إدارة الملفات الساخنة لعدن والتحديات التي تواجهها واخراجها من ازماتها الى بر الأمان.

لم يعد امام مراكز النفوذ والسلطة والفساد التقليدية والجديدة في اليمن لإعادة انتاج نظامها، سوى تجاوز واحتواء الرفض الشعبي لهم في عدن وحضرموت والانتصارات التي تحققت فيهما بمساندة قوى التحالف. فبدلا من التركيز على تحقيق انتصارات فعلية على الانقلابيين وانهاء الحرب بدلا من استثمارها، يتم الان السعي لاختراق عدن وحضرموت لاختطاف انتصاراتهم. نجحوا في عدن جزئيا في خلق انشقاقات وتكوين قوى متصارعة ويسعون الى إشعال نار الفتنة بينهم ، والهدف القادم حضرموت.

المزيد في أخبار وتقارير اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب تدعو للزحف الى عدن للمشاركة في المليونية المركزية الخميس القادم دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته للزحف الى عدن للمشاركة في المليونية المركزية الخميس القادم. واصدرت اللجنة الشعبية بلاغ صحفي تلقت "عدن الغد" الشنفرة: نرفض الدعوات المناطقية والخروج بمسيرات لأجل أشخاص دعا القيادي الجنوبي صلاح الشنفرة رئيس المجلس للحراك الجنوبي الى رفض الدعوات المناطقية والحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي والخروج بمسيرات لأجل أشخاص. وقال باسلمة :لم يعد امام الزبيدي الا العودة لصفوف المقاومة والرهان الآن على (المفلحي) قال وزير النقل السابق والسياسي بدر باسلمة انه لم يعد امام محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الا العودة لتوحيد صفوف المقاومة الجنوبية. وقال باسلمة معلقا على التطورات

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