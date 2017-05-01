فرق هندسية تفكك ألغام بحرية بالقرب من سواحل ميدي
ألغام بحرية
الاثنين 01 مايو 2017 01:37 مساءً
ميدي (عدن الغد) خاص:
ميدي (عدن الغد) خاص:
فككت الفرق الهندسية في سواحل محافظة حجة شبكة ألغام بحرية إيرانية الصنع جنوب سواحل ميدي، تزامناً مع عملية تمشيط بري تقودها قوات الشرعية داخل مدينة ميدي .
وعثرت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في ميدي على مجموعة من الألغام البحرية التي خلفتها مليشيات الحوثي وصالح.
وقال العميد بحري محمد سلام الأصبحى "إن قواته استطاعت تفكيك شبكة ألغام بحرية كانت زرعتها الميليشيات على السواحل جنوب مدينة ميدي وبالقرب من جزيرة الطواق".
وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية " أن جميع الألغام التي وجدناها بالبحر تبين أنها إيرانية الصنع، وعملت الميليشيا على نشرها من أجل إعاقة تقدمنا".
وقال العميد الاصبحي " نحن ماضون في معركة التحرير الشامل، وعملية السهم البحري مستمرة حتى تطهير البحر وتحرير كل الجزر في البحر الأحمر".
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