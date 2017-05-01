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دفاعات التحالف تعترض صاروخين باليستيين في سماء المخا

صورة ارشيفية
الاثنين 01 مايو 2017 11:11 صباحاً
المخا (عدن الغد)خاص:

تصدت دفاعات التحالف العربي صباح اليوم الاثننين لصاروخين باليستيين في سماء مدينة "المخاء", غرب محافظة تعز, جنوب غرب اليمن.

وقالت المصادر إن "باتريوت" التحالف أسقطت صاروخين باليستيين أطلقتها مليشيات الحوثي نحو المدينة.

وأضاف المصدر أنه تم تفجيرهما في الجو دون وقوع أي أضرار تذكر.


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