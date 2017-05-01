دفاعات التحالف تعترض صاروخين باليستيين في سماء المخا

مقالات الرأي

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ نحتاج للعقل نعم.. في هذا الظرف العصيب نحتاج أكثر من أي وقت مضى للعقل.. والعقل فقط..وعدم الانجرار إلى المواقف المتهورة التي

علي شايف الحريري إلى وكلاء بن عرب وشلال وعيدروس.. المعركة لم تنته بعد تحدثت في تصريح لجريدة الشرق الأوسط بعد تحرير عدن مباشرة وكان خلاصة الحديث قوات المخلوع والحوثي هزمت عسكريا

د. حسين العاقل نصائحكم المثالية والديمقراطية وجهوها لشرعية حزب الإصلاح كثر الناصحون والمترجون من المناضل اللواء عيدروس الزبيدي، على أن يكون رجلا ديمقراطيا ومثاليا في تلبية أطماع

سعيد النخعي نتائج الخلط بين الغايات الوطنية والمناطقية ساهمت الأمية السياسية عند النخب ، وبدائية التفكير عند أفراد المجتمع ، إلى إذكاء روح الصراع بين مكونات

ماجد الداعري لماذا رفض الجنوبيون قرارات التشفي الاستفزازية الانتقامية من قيادتهم! لست شخصيا ضد إقالة القائد الزبيدي من منصب محافظ عدن لعصبية مناطقية كون القرار قد خدم الضالع كمنطقة ثورية

احمد سعيد كرامة الرئيس يخسر الزبيدي و عدن *جنت على نفسها براقش* ، هل ينطبق هذا المثل القديم على الرئيس هادي و خصوصاً بعد قراراته الجمهورية الاخيرة

د. بدر السعيدي الجنوبيون والحماس المؤقت في وقت النوائب يتنادى الجنوبيون وتعلو أصواتهم، وهذا شيء جيد، ولكن ........!! الحراك الجنوبي كان قد أوصل القضية

د.عيدروس النقيب عن نهاية تحالف الشرعية والحراك الجنوبي من المعروف أنه وبعد هروب الرئيس عبدربه منصور هادي في مطلع 2015م ووصوله إلى عدن قد جرى وبصورة غير معلنة وتلقائية

د.عيدروس النقيب نهاية تحالف الشرعية والحراك الجنوبي من المعروف أنه وبعد هروب الرئيس عبدربه منصور هادي في مطلع 2015م ووصوله إلى عدن قد جرى وبصورة غير معلنة إقامة