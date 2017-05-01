الجالية الجنوبية في كندا تستنكر إقالة الزبيدي وتؤكد وقوفها الى جانبه

عبرت الجالية الجنوبية في كندا عن إدانتها واستنكارها لقرار إقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه , مؤكده وقوفها الى جانبه وجاء ذلك في بيان تلقت " عدن الغد" نسخه منه وجاء فيه :

ان أبناء الجالية الجنوبية في كندا يتابعون عن كثب مجريات الأحدث في محافظة عدن عاصمة الجنوب الأبدية ومدينة السلام والمحبة واننا نتألم لما تسببت به حكومة الشرعية من معاناة لسكان عدن من تردي في الخدمات الضرورية من انقطاع الكهرباء و المياه وتدهور الحالة المعيشية وانقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وذلك هو العقاب بعينة الذي تفرضه حكومة الشرعية ضد أهالي عدن وشعب الجنوب بشكل عام. وقد تعمدت الشرعية استهداف رموز المقاومة وقياداتها دون ان تحترم التضحيات الجسام التي قدمتها المقاومة الجنوبية وحققت الانتصارات للتحالف العربي . وبفضل المقاومة الجنوبية استطاعت الشرعية أن تعود إلى عدن وتعلنها عاصمة مؤقتة لها.

لقد عملت الشرعية كل ذلك بهدف إفشال السلطة المحلية ممثله بمحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي قائد المقاومة الجنوبية ورمز الإخلاص والوفاء لشعب الجنوب وقضيته العادلة..

وفي تاريخ 27 من شهر أبريل المنصرم أصدرت حكومة الشرعية قرار إقالة كلا من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك وذلك في محاولة منها للتخلص من رموز المقاومة المخلصين لشعب الجنوب وقضيته العادلة ولم يكون الغرض من إقالتهم هو تحسين الأداء أو البحث عن الكفاءة وان كان كذلك فكان الأجدر بالرئيس إقالة رئيس الوزراء بن دغر والمقدشي ونائب الرئيس علي محسن وكتلة الوزراء الفاشلين الذي لم ينجحون باي مهمة منذ أن بدأت عاصفة الحزم ولم يحققوا اي تقدم على الأرض حتى يومنا هذا.

ان صدور قرار التخلص من رموز المقاومة في هذا التاريخ 27 أبريل له رمزية ودلالة على أن قوى شمالية وراء هذا القرار لتذكرنا بإعلان الحرب على الجنوب في 1994 والتأكيد على استمرار الاحتلال.

وعلية فأن أبناء الجالية الجنوبية في كندا ندين ونستنكر ونرفض هذا القرار الذي لم يستهدف محافظ عدن بشخصه أو بن بريك وإنما يستهدف المقاومة الجنوبية وقضية شعب الجنوب العادلة بغض النظر عن الأسماء والبدائل الذي نكن لهم كل التقدير والاحترام.

كما تدعو الجالية الجنوبية في كندا كل أبناء شعب الجنوب الأحرار بالنزول إلى الشارع والوقوف إلى جانب قياداتهم الشريفة ومنع تنفيذ هذا القرار ومطالبة الشرعية بتحمل مسؤوليتها وتوفير الميزانية الكافية التي تلبي احتياجات محافظة عدن وبقية المحافظات المحررة وعدم التدخل في صلاحيات السلطة المحلية في عدن.

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و تدعوا الجالية الجنوبية في كندا جميع قيادات المقاومة والحراك الذين يعملون في إطار الشرعية إلى إتخاذ قرارات شجاعة وصارمة تضمن احقيت المقاومة في حكم المحافظات الجنوبية وعدم تدخل حكومة الشرعية في مهام السلطة المحلية في عدن وفي حال اصرت الشرعية على استهداف رموز المقاومة وقياداتها ستكون قد انهت التزاماتها المقاومة مع دول التحالف ونطالب المقاومة الجنوبية فرض سيطرتها الكاملة على أرض الجنوب والعمل على استعادة الدولة الجنوبية باي ثمن.

أننا نحمل حكومة الشرعية ودول التحالف المسؤلية الكاملة عن ما سيحدث من فوضى أو اختلالات أمنية في العاصمة الجنوبية عدن والمحافظات المجاورة لها بسبب هذه القرارات الهمجية.

صادر بتاريخ 29ابريل2017م/ كندا

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