المشوشي يلتقي العطاس في الامارات
صورة من اللقاء يوم الاحد -عدن الغد
الاثنين 01 مايو 2017 12:00 صباحاً
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:
التقى قائد الحزام الامني بعدن نبيل المشوشي القيادي الجنوبي حيدر ابوبكر العطاس في العاصمة الاماراتية ابوظبي .
وقال مقربون من "المشوشي" انه التقى العطاس وعدد من القيادات والنشطاء الجنوبيين .
وناقش اللقاء التطورات الاخيرة في عدد من محافظات الجنوب .
والمشوشي هو احد ابرز القيادات الامنية بعدن ويتمتع بحضور شعبي واسع .
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