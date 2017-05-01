المشوشي يلتقي العطاس في الامارات

مقالات الرأي

د. بدر السعيدي الجنوبيون والحماس المؤقت في وقت النوائب يتنادى الجنوبيون وتعلو أصواتهم، وهذا شيء جيد، ولكن ........!! الحراك الجنوبي كان قد أوصل القضية

د.عيدروس النقيب عن نهاية تحالف الشرعية والحراك الجنوبي من المعروف أنه وبعد هروب الرئيس عبدربه منصور هادي في مطلع 2015م ووصوله إلى عدن قد جرى وبصورة غير معلنة وتلقائية

د.عيدروس النقيب نهاية تحالف الشرعية والحراك الجنوبي من المعروف أنه وبعد هروب الرئيس عبدربه منصور هادي في مطلع 2015م ووصوله إلى عدن قد جرى وبصورة غير معلنة إقامة

عبدالقادر القاضي الإشارة القادمة من الشرق! أتت الإشارة من الشرق .. وكانت حضرموت بحق أكثرنا شجاعة بالفعل السياسي والتعاطي الذكي جدآ بمحيط الواقع التي

علي حسين البجيري الزبيدي بطل من أبطال الجنوب وسيظل يحظى بالاحترام المناضل الفذ عيدروس الزبيدي محافظ محافظة عدن السابق يبارك لخلفه الصالح الشيخ عبدالعزيز المفلحي محافظ محافظة

احمد الجعشاني ساحل ساحل يانجيب هناك مقوله جميله واعجبتني قاله زعيم الحرية ورئيس جنوب افريقيا الاسبق نيلسون مانديلا وهي(الحرية

ياسر اليافعي تحملوا مسؤولياتكم واستعدوا للقادم !! بقاء محافظ عدن عيدروس الزبيدي في منصبة ووفق الحصار والعبث والحرب الإعلامية التي يتعرض لها، وتقصير طاقمه

د. حسين لقور الحقد والغيرة تدفع الفاشلين للانتقام من القائدين بن بريك والزبيدي ((شكرا للرئيس هادي فقد قدمت للجنوب خدمة جليلة أيقظت من خلال ما قمت به بعضنا من غيبوبة نحن الذين اعتقدنا

فهد البرشاء عن إعلام أبين !! كلمات هي لله جل في علاه،لا اريد بها من أحد جزء أو شكور، ولا أريد ثناء أو مديح،أردت أن أخطها من منطلق الأمانة