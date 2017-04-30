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محافظ أبين يعقد اجتماعاً بمؤسسة كهرباء جعار ويشدد على مضاعفة الجهود لتخفيف معانات المواطنين

الأحد 30 أبريل 2017 10:47 مساءً
ابين (عدن الغد) خاص:

عقد محافظ محافظة ابين اللواء/ ابوبكر حسين سالم ومعه رئيسي محكمة ونيابة ابين اجتماعا استثنائياً بمؤسسة كهرباء جعار للوقوف امام الوضع المأساوي الذي تعيشة مديريتي زنجبار وخنفر جراء الانقطاعات المستمرة.

وخلال اللقاء الذي حضرة المهندس/ محمود مكيش نائب مدير كهرباء جعار والمهندس / احمدالمقبولي مدير محطة التوليد جعار وعدد من موظفي المؤسسة اشار المحافظ ان ابين اليوم بحاجة لبذل مزيد من الجهد في كل المجالات الخدمية لتنهض من جديد وتستعيد عافيتها ولن نسمح باي تقصير او اهمال في اداء العمل والواجب الوطن وخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ ان عجلة التنمية تمضي للامام ولن تتراجع للخلف مهما كلفتنا من تضحيات وسنعمل وفقاً والنظام والقانون ولن نتهاون في معاقبة اي مخل باداء عملة .مشددا"على مضاعفت الجهد وتشمير السواعد لنعيد لابين وجهها المشرق ونلبي طموحات ابنائها.

فيما استعرض نائب مدير المؤسسة المهندس/ محمود مكيش ومدير محطة التوليد المهندس/ احمد المقبولي جملة من المشكلات التي تعاني منها المؤسسة والتي تعيق القيام بمهامها على الشكل الامثل.

حضر اللقاء وكيل محافظة ابين عبد العزيز محمد الحمزة والقاضي ناجي محمد رئيس محكمة زنجبار والمحفد والقاضي خالد سعيد عضو هيئة المخالفات ومدير عام إعلام ابين ياسر باعزب ومدير الاوقاف فهمي بابرادع.


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