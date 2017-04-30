الصيني : قرارات الشرعيه اليمنية الاخيره تستهدف الجنوب وقضيته العادلة
صورة ارشيفية لمدير المديرية على الصيني
الأحد 30 أبريل 2017 09:08 مساءً
المضاربه (( عدن الغد )) خاص
المضاربه (( عدن الغد )) خاص
قال مدير عام مدير المضاربه وراس العاره بمحافظه لحج العقيد علي عبدالله الصيني ان ابناء المديرية على اتم الاستعداد للزحف الى العاصمه عدن وتلبيه نداء الواجب تجاه وطنهم وشعبهم.
وطالب الصيني في تصريح صحفي جميع ابناء المديريه الى الاصطفاف الوطني ومواصله مسيره التضحية والفداء والشرف من خلال تسجيل موقف عظيم واثقا منهم بان يكونوا الجسر الامن للعاصمة عدن.
وقال " بلاشك ان قرارات الشرعيه اليمنيه الاخيره تستهدف الجنوب وقضيته العادلة لكنها بكل تأكيد ستفرز واقع جنوبي جديد يجب ان ينتصر للوطن والشعب الجنوبي ويخطي خطوات قويه نحو تحقيق حلمه وهو التحرير والاستقلال الناجز بدون اي قيد او شرط .
*من معين الصبيحي
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها