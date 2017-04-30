قال مدير عام مدير المضاربه وراس العاره بمحافظه لحج العقيد علي عبدالله الصيني ان ابناء المديرية على اتم الاستعداد للزحف الى العاصمه عدن وتلبيه نداء الواجب تجاه وطنهم وشعبهم.

وطالب الصيني في تصريح صحفي جميع ابناء المديريه الى الاصطفاف الوطني ومواصله مسيره التضحية والفداء والشرف من خلال تسجيل موقف عظيم واثقا منهم بان يكونوا الجسر الامن للعاصمة عدن.

وقال " بلاشك ان قرارات الشرعيه اليمنيه الاخيره تستهدف الجنوب وقضيته العادلة لكنها بكل تأكيد ستفرز واقع جنوبي جديد يجب ان ينتصر للوطن والشعب الجنوبي ويخطي خطوات قويه نحو تحقيق حلمه وهو التحرير والاستقلال الناجز بدون اي قيد او شرط .

*من معين الصبيحي

المزيد في أخبار وتقارير الصيني : قرارات الشرعيه اليمنية الاخيره تستهدف الجنوب وقضيته العادلة قال مدير عام مدير المضاربه وراس العاره بمحافظه لحج العقيد علي عبدالله الصيني ان ابناء المديرية على اتم الاستعداد للزحف الى العاصمه عدن وتلبيه نداء الواجب تجاه حملة إغاثة ماليزية للشعب اليمني عبر وكالة الاغاثة الماليزية والسفارة اليمنية بكولالمبور انطلاقا من الدور الانساني الكبير الذي تقوم به مملكة ماليزيا تجاه المنكوبين من جراء الكوارث والحروب والنزاعات وبرعاية كريمة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المقاومة الجنوبية بمديرية حبان تعتبر قرار إقالة الزبيدي و بن بريك أول طلقة في ظهر المقاومة والحراك 'بيان' اعتبرت مقاومة حبان الجنوبية في محافظة شبوة أن قرار الرئيس عبدربة منصور هادي بإقالة محافظ عدن والقيادي في المقاومة الجنوبية اللواء '' عيدروس الزبيدي'' والشيخ '' هاني