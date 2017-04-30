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المقاومة الجنوبية بمديرية حبان تعتبر قرار إقالة الزبيدي و بن بريك أول طلقة في ظهر المقاومة والحراك 'بيان'

الأحد 30 أبريل 2017 07:54 مساءً
حبان (عدن الغد) خاص:

اعتبرت مقاومة حبان الجنوبية في محافظة شبوة أن قرار الرئيس عبدربة منصور هادي بإقالة محافظ عدن والقيادي في المقاومة الجنوبية اللواء '' عيدروس الزبيدي'' والشيخ '' هاني بن بريك '' هي أول طلقة في ظهر الحراك الجنوبي ومقاومته الباسلة ..

و أعلن البيان الصادر عصر اليوم الأحد 30 أبريل 2017م، باسم المقاومة الجنوبية بمديرية حبان الذي جاء على لسان قائد المقاومة '' صلاح صالح الشيبة البابكري '' وقوفة المطلق مع اللواء عيدروس الزبيدي وأن مقاومة حبان في رهن إشارة القائد ''عيدروس الزبيدي '' حسب قول البيان. ودعا البيان ابناء شبوة وشعب الجنوب للزحف الى العاصمة عدن يوم الاربعاء.

وقال البيان إن قرارات إبعادهم بصورة تزيد من توسع الشرخ في المجتمع والشراكة الوطنية . واصفاً ؛ هذة القرارات بتعسفية والذي تستهدف رموز الثورة والمقاومة الجنوبية التي واجهت مليشيات الأحتلال المتمثلة بالحوثي وقوات المخلوع والعناصر الإرهابية ومازال أبطال المقاومة الجنوبية في الميادين لحفظ الأمن والإستقرار في المناطق المحررة و جبهات القتال، وتعتبر القرارات استفزاز لمشاعر شعب الجنوب ومقاومتة الباسلة الذي سعى و لازال منذ سنوات يناضل من أجل نيل حريتة واستقلالة المشروع .


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المقاومة الجنوبية بمديرية حبان تعتبر قرار إقالة الزبيدي و بن بريك أول طلقة في ظهر المقاومة والحراك 'بيان'
اعتبرت مقاومة حبان الجنوبية في محافظة شبوة أن قرار الرئيس عبدربة منصور هادي بإقالة محافظ عدن والقيادي في المقاومة الجنوبية اللواء '' عيدروس الزبيدي'' والشيخ '' هاني
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