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أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يستقبل الناشطة توكل كرمان

الأحد 30 أبريل 2017 05:34 مساءً
الرياض-سبأنت

استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في العاصمة السعودية الرياض الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان.

واشاد رئيس الوزراء بأدوارها النضالية التي كرستها لخدمة اليمن والقضية الوطنية من أجل الحفاظ على الشرعية واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب وبناء السلام المستدام في اليمن.

وقال " سنضل حريصون على تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل والذي ينهي الصراع، وهذا لن يتحقق الا من خلال استكمال ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جهتها عبرت الناشطة اليمنية عن تقديرها لرئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة من خلال تطبيع الحياه وتخفيف من معاناة المواطنين.. مؤكدة انها ستضل مناشدة للسلام الذي ينشده اليمنيون على اساس المرجعيات الأساسية المتفق عليها.

 

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رئيس الوزراء يستقبل الناشطة توكل كرمان
استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في العاصمة السعودية الرياض الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان.واشاد رئيس الوزراء
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تعليقات القراء
257029
[1] الشعب يريد مجلس حكم جنوبي
الأحد 30 أبريل 2017
العوذلي | عدن
نسال من الله ان يوفق الاخ عيدروس لتشكيل مجلس حكم جنوبي والسيطره الكامله على عدن والحسم الجنوبي ،،،وقطع الطريق على العصابات المتكالبه على الجنوب،،،،

257029
[2] مجلس حكم جنوبي خلال ايام
الأحد 30 أبريل 2017
العوذلي | عدن
الاخ عيدروس اذا كنت تحمل هم وفكرة كل هذه الجماهير ،واليوم الظروف مواتية لاتخاذ اشجع موقف في حياتك ، وهو تشكيل مجلس حكم عسكري سياسي جنوبي لانقاذ الجنوب ، ولم تفعل وتقاعست فان الناس ستعتبره هروب وجبن وغباء ،،، وان اتخذته وتوكلت على الله وهذا ما نتمناه ، فانك ستدخل تاريخ الجنوب من اوسع ابوابه،،،

257029
[3] الاخ عيدروس
الأحد 30 أبريل 2017
العوذلي | عدن
بعد ما اتضحت الصورة والمؤامرة كاملة ،نقول لك الهربه والرجوع للخلف ممنوع ،،،عليك تحمل المسؤولية والبدا والخروج من حالة الصمت ،،،اعلن اليوم او غدا عن تشكيل مجلس لحكم الجنوب ، وتعيين الاخ لطفي او غيره لمنصب محافظ والسيطره الكاملة على عدن ،،،،، الطريق سالك وان وجدت بعض العقبات،،،



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