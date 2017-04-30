رئيس الوزراء يستقبل الناشطة توكل كرمان

استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في العاصمة السعودية الرياض الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان.



واشاد رئيس الوزراء بأدوارها النضالية التي كرستها لخدمة اليمن والقضية الوطنية من أجل الحفاظ على الشرعية واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب وبناء السلام المستدام في اليمن.



وقال " سنضل حريصون على تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل والذي ينهي الصراع، وهذا لن يتحقق الا من خلال استكمال ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.



من جهتها عبرت الناشطة اليمنية عن تقديرها لرئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة من خلال تطبيع الحياه وتخفيف من معاناة المواطنين.. مؤكدة انها ستضل مناشدة للسلام الذي ينشده اليمنيون على اساس المرجعيات الأساسية المتفق عليها.

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