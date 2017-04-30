شباب حضرموت يستقبلون المرضى القادمين من اليمن إلى مصر

استقبل شباب حضرموت المقيمين في، مدينة القاهرة خلال العشر الايام الماضية قرابة عشرين حالة من المرضى القادمين من اليمن الى جمهورية مصر العربية

حيث يقوم شباب حضرموت باستقبال المرضى عبر مطار القاهرة وتسهيل لهم السكن، والمواصلات وإرشادهم بالعيادات والدكاترة المختصين على حسب المرض الذي يعاني منه المريض

ورحب المرضى القادمين من اليمن بهذه الفكرة والتي يتبناها شباب حضرمي، لأجل توجيه المرضى وتنويرهم والوقوف بجانبهم بقدر الاستطاعة ورغم بدايتها انطلاقها

وللتواصل مع الشباب الحضرمي لتسهيل أمور المرضى والاستفسار التواصل على الأرقام التالية

1من المملكة العربية السعودية الشيخ أبو عناد الكثيري.00966502792227/ من حضرموت فرج بن طالب مدير مديرية شبام 00967777423633/من جمهورية مصر. مطيع بن فاضل 00201119347351 وتس 00967773933404

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