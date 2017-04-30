MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 30 أبريل 2017 05:07 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير سياسي يمني يدعو الرياض للبدء بمصالحة بين الإمارات وحزب الإصلاح
أخبار وتقارير

سياسي يمني يدعو الرياض للبدء بمصالحة بين الإمارات وحزب الإصلاح

الأحد 30 أبريل 2017 04:25 مساءً
مأرب ((عدن الغد)) خاص:

دعا السياسي اليمني "محمد جميح" المملكة العربية السعودية إلى بذل جهود وساطة بين حزب الإصلاح في اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة .

وجاءت الدعوة من السياسي اليمني المقرب من حزب الإصلاح "محمد جميح".

وقال جميح :" دماء الإماراتيين سكبت في اليمن ودماء الإصلاحيين في كل محافظة. هل يمكن لأولياء الدم الوصول إلى تفاهمات؟ وهل يمكن أن تلعب الرياض دوراً في ذلك؟.

وتصاعدت حدة الصراعات بين الطرفين مؤخرا وبقوة .


المزيد في أخبار وتقارير
الرئيس هادي يوجه البنك المركزي بوقف توقيع الزبيدي وسحب اي مبالغ مالية من حساب المحافظة
وجه الرئيس هادي البنك المركزي اليمني بإيقاف التعامل مع المحافظ السابق الزبيدي، بعد أداء المحافظ الجديد المفلحي لليمين الدستورية اليوم. وقالت مصادر ل"عدن الغد" أن
شباب حضرموت يستقبلون المرضى القادمين من اليمن إلى مصر
استقبل شباب حضرموت المقيمين في، مدينة القاهرة خلال العشر الايام الماضية قرابة عشرين حالة من المرضى القادمين من اليمن الى جمهورية مصر العربية   حيث يقوم شباب
سياسي يمني يدعو الرياض للبدء بمصالحة بين الإمارات وحزب الإصلاح
دعا السياسي اليمني "محمد جميح" المملكة العربية السعودية إلى بذل جهود وساطة بين حزب الإصلاح في اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة . وجاءت الدعوة من السياسي اليمني


تعليقات القراء
257013
[1] ستندمون وما حصل لكم بمصر قليل وسنزيدكم لتعرفوا حجمكم
الأحد 30 أبريل 2017
شمسون | حضرموت
انتم صفر وستندمون على فعلتكم هدا اللعب بعدن نهايتكم وخاصه البعراره ومافعله هادى والإصلاح لصالحنا لانهم رفعوا عنا الحرج ومجاملة التحالف والصبر عليكم والبادى أظلم ومن قرح يقرح وستكون لكم تصقيه أكثر من الى حصل لكم في مصر والتحالف ليس له أي حق بالاعتراض بعد أن أعتديتوا وسترون النتيجه

257013
[2] حبا في الصلح ولا في عدن
الأحد 30 أبريل 2017
العوذلي | عدن
عشان تسلمكم عدن ،،،، بعيد عليكم وعاد قدامكم عقبات جنوبية كثيرة،،،

257013
[3] هي ادبح لك كم بقرة هجر
الأحد 30 أبريل 2017
ياسعيد | حضرموت
هي ادبح لك كم بقرة هجر تريدو عودة ال الاحمر الزيود لحكم اليمن تقتلوا تتفننوا بالفتن تعطوا احداثيات لقتل المقاومه و جيش التحالف تاريخكم مليئ بالجرائم و الفتن استخدمتم الدين للاضرار بالامه الاسلاميه و العربيه و بالشعوب كافه و ما انت الا واحد من الاتباع بالفتات المتواجدين للدفاع عن الفسدة و على ملتهم حسافه العلم و الثقافه حينما تباع في اسواق النخاسه باقل الاثمان متناسين ماذا يحصل لكم في تعز و ما يدبر من مكائيد و استخدامكم بين بعضكم فالاولا ان تصلح تعز في ما بيناتهم ليواجهوا العدوا الزيدي الذي اذاقكم المر من عام 48 حتى يومنا هذا بل عفاش الزيدي انطلق منها لمسك ذمام الامور و الحكم في اليمن هو بيت الاحمر ومن ضمنهم علي محسن الاحمر في اسوا تاريخ عرفته البشرية بما فيه من جبروت واستعباد للخلق حسسسسسسافه



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تظاهرة حاشدة بالمعلا دعما للواء الزبيدي ورفضا لقرار إقالته
زعيم قبلي متورط بتهريب السقاف يعاود الظهور ويتعرض لانتقادات واسعة
مجهولون يستولون على منزل علي محسن الأحمر بعدن
السعدي : قرارات شرعية هادي صححت دون قصد منها خطأ تاريخي ارتكبه بعض إخوتنا الجنوبيين
السفير الأمريكي في اليمن يلتقي محافظ عدن الجديد ويعلن دعم امريكا له
مقالات الرأي
في السادس من ديسمبر 2015 م  تم اغتيال اللواء جعفر محمد سعد  ولبست عدن الثوب الاسود حزناً على ابنها ، واصبح
أن قرار فخامة الأخ الرئيس هادي بتغيير المحافظ السابق المناضل عيدروس الزبيدي قرار من وجهة نظري الشخصية كسياسي
ظهرت مصطلحات المشروع السياسي الاقتصادي إلى السطح الدولي بقوة أثناء الحرب العالمية الثانية وقد ارتبطت بمفهوم
  ساهمت الأمية السياسية عند النخب ، وبدائية التفكير عند أفراد المجتمع ، إلى إذكاء روح الصراع بين مكونات
في هذا البلد، وكغيره من البلدان التي يسودها الظلم والقهر, ترى فيه بعض حملة الأقلام ومن يطلق عليهم أصحاب رأي أو
نحن في أشد الحاجة لبناء كيان سياسي على درجة عالية من الوعي والنضج وتحمل المسئولية التاريخية مكوناته من مختلف
معي مقترح ايش رايكم ياجماعه نقدم طلب جماعي للحكومه والدوله نطالبهم بوقف الكهرباء نهائيا..اصلا اصلا قده مافيش
قرار اقالة الزبيدي من منصب محافظ عدن قرار عادي ومن حق الرئيس هادي ان يرى ما هو مناسب في التعين او الاقالة او
حذرنا مراراً من تيار (حغنا) وكأن قيادة الشرعية والتحالف في آذانهم وقر.. كأن الرئيس هادي لم يكن يعرف أنهم لم
  الأربعاء، 26/ابريل/2017م كان يوم فرحة خاصة بالنسبة لي لتواصل كلية الإعلام بجامعة عدن ممثلة بالدكتور محمد علي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك الثقة
مبارك الثقة
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017