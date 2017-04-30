سياسي يمني يدعو الرياض للبدء بمصالحة بين الإمارات وحزب الإصلاح

مقالات الرأي

راسخ بامسلم الزبيدي من محافظ الى بطل قومي في السادس من ديسمبر 2015 م تم اغتيال اللواء جعفر محمد سعد ولبست عدن الثوب الاسود حزناً على ابنها ، واصبح

فؤاد الجرادي لمن يفقهون السياسة والواقع.. أفضل قرار لهادي هو تغيير الزبيدي . أن قرار فخامة الأخ الرئيس هادي بتغيير المحافظ السابق المناضل عيدروس الزبيدي قرار من وجهة نظري الشخصية كسياسي

د. مروان هائل عبدالمولى مارشال خليجي لليمن ظهرت مصطلحات المشروع السياسي الاقتصادي إلى السطح الدولي بقوة أثناء الحرب العالمية الثانية وقد ارتبطت بمفهوم

سعيد النخعي نتائج الخلط بين الغايات الوطنية والمناطقية ! ساهمت الأمية السياسية عند النخب ، وبدائية التفكير عند أفراد المجتمع ، إلى إذكاء روح الصراع بين مكونات

يحيى بامحفوظ هل تعود الأقلام المسمومة لنفث أحبارها؟ في هذا البلد، وكغيره من البلدان التي يسودها الظلم والقهر, ترى فيه بعض حملة الأقلام ومن يطلق عليهم أصحاب رأي أو

عصام خليدي ضرورة بناء كيان سياسي جنوبي برؤية واحدة ! نحن في أشد الحاجة لبناء كيان سياسي على درجة عالية من الوعي والنضج وتحمل المسئولية التاريخية مكوناته من مختلف

علي عمر الهيج ما عاد نشتيش كهرباء نهائيا معي مقترح ايش رايكم ياجماعه نقدم طلب جماعي للحكومه والدوله نطالبهم بوقف الكهرباء نهائيا..اصلا اصلا قده مافيش

حسن العجيلي لماذا هذا النعيق والصياح .. الامر لا يستحق ؟! قرار اقالة الزبيدي من منصب محافظ عدن قرار عادي ومن حق الرئيس هادي ان يرى ما هو مناسب في التعين او الاقالة او

صالح الجبواني أن تراجع هادي فتلك نهايته حذرنا مراراً من تيار (حغنا) وكأن قيادة الشرعية والتحالف في آذانهم وقر.. كأن الرئيس هادي لم يكن يعرف أنهم لم