سياسي يمني يدعو الرياض للبدء بمصالحة بين الإمارات وحزب الإصلاح
الأحد 30 أبريل 2017 04:25 مساءً
مأرب ((عدن الغد)) خاص:
مأرب ((عدن الغد)) خاص:
دعا السياسي اليمني "محمد جميح" المملكة العربية السعودية إلى بذل جهود وساطة بين حزب الإصلاح في اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة .
وجاءت الدعوة من السياسي اليمني المقرب من حزب الإصلاح "محمد جميح".
وقال جميح :" دماء الإماراتيين سكبت في اليمن ودماء الإصلاحيين في كل محافظة. هل يمكن لأولياء الدم الوصول إلى تفاهمات؟ وهل يمكن أن تلعب الرياض دوراً في ذلك؟.
وتصاعدت حدة الصراعات بين الطرفين مؤخرا وبقوة .
تعليقات القراء
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[1] ستندمون وما حصل لكم بمصر قليل وسنزيدكم لتعرفوا حجمكم
الأحد 30 أبريل 2017
شمسون | حضرموت
انتم صفر وستندمون على فعلتكم هدا اللعب بعدن نهايتكم وخاصه البعراره ومافعله هادى والإصلاح لصالحنا لانهم رفعوا عنا الحرج ومجاملة التحالف والصبر عليكم والبادى أظلم ومن قرح يقرح وستكون لكم تصقيه أكثر من الى حصل لكم في مصر والتحالف ليس له أي حق بالاعتراض بعد أن أعتديتوا وسترون النتيجه
257013
[2] حبا في الصلح ولا في عدن
الأحد 30 أبريل 2017
العوذلي | عدن
عشان تسلمكم عدن ،،،، بعيد عليكم وعاد قدامكم عقبات جنوبية كثيرة،،،
257013
[3] هي ادبح لك كم بقرة هجر
الأحد 30 أبريل 2017
ياسعيد | حضرموت
هي ادبح لك كم بقرة هجر تريدو عودة ال الاحمر الزيود لحكم اليمن تقتلوا تتفننوا بالفتن تعطوا احداثيات لقتل المقاومه و جيش التحالف تاريخكم مليئ بالجرائم و الفتن استخدمتم الدين للاضرار بالامه الاسلاميه و العربيه و بالشعوب كافه و ما انت الا واحد من الاتباع بالفتات المتواجدين للدفاع عن الفسدة و على ملتهم حسافه العلم و الثقافه حينما تباع في اسواق النخاسه باقل الاثمان متناسين ماذا يحصل لكم في تعز و ما يدبر من مكائيد و استخدامكم بين بعضكم فالاولا ان تصلح تعز في ما بيناتهم ليواجهوا العدوا الزيدي الذي اذاقكم المر من عام 48 حتى يومنا هذا بل عفاش الزيدي انطلق منها لمسك ذمام الامور و الحكم في اليمن هو بيت الاحمر ومن ضمنهم علي محسن الاحمر في اسوا تاريخ عرفته البشرية بما فيه من جبروت واستعباد للخلق حسسسسسسافه
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها