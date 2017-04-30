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الجالية الجنوبية في ألمانيا تحذر من استفزاز الشارع الجنوبي

الأحد 30 أبريل 2017 04:00 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 أصدرت الجالية الجنوبية في ألمانيا بياناً جاء فيه: "في الوقت الذي يحتاج الجنوب إلى عناية خاصة وتقدير لمشاعر الناس ومراعاة كل الأشياء التي تضرب في صميم جروحهم وآلامهم نظراً لهول المعاناة التي تعرضوا لها طيلة السنوات الماضية، جاءت القرارات الحكومية الأخيرة على العكس من كل ذلك وكأنها أرادت أن تكرس استفزازاتها أكثر وتعمق جروح الناس ومعاناتهم حيال التواريخ الأليمة.

ان توقيت القرارات والذي صادف يوم اعلان الحرب على الجنوب ٢٧ ابريل لم يكن مصادفةً البتة، بل كان توقيتاً مدروساً، تم اختياره بعناية فائقة، ولا يعلم المرء ما هي الحكمة من وراء كل هذه الاستفزازات.

وبالتالي فرفض مثل هذه القرارات بات أمراً ضرورياً ولا يأتي في إطار الدفاع عن أشخاص معينين أو التهافت على مناصب زائلة بل إيمانا منا بأن استمرار هذه الاستفزازات المتعمدة لن تزيد الشارع في الجنوب إلا احتقاناً، كما أنها أبعد ما تكون عن تلك الدعوات التي تدّعي بأنها بصدد حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، فمثل هذه المقدمات الكارثية لن تؤدي سوى إلى نتائج كارثية مثلها في أحسن الأحوال.

وتمثل المهزلة الكبيرة في إحالة مقاومين ومناضلين شهدت لك كل الميادين والساحات للمحاكمة بدون اي تهمة تُذكر وهي رسالة شديدة الدلالة تحمل في طياتها إهانة شديدة وبالغة للمقاومة التي ثبتت على الارض بكل شجاعة وبسالة وينتشر آلاف من أنصارها في ربوع الجنوب، وكان أولى بتلك المحاكمات كل أولئك الفاسدين الذين يتربعون على مناصب عليا في الشرعية، ولم يستطيعوا أن يقدموا أي أنجاز على مدار سنتين كاملتين، وهناك اتهامات كثيرة تحوم حولهم بممارسة عمليات فساد كبيرة جداً.

ان جالية ابناء الجنوب في جمهوريه المانيا الاتحادية تحذر من حجم هذه الاستخفاف الذي تتعامل به الحكومة الشرعية مع الملف الجنوبي منذ التحرير على صعيد كافة القضايا والخدمات وفي ظل أوضاع صعبة وحرجة، ويخشى أن يؤدي هذا الاحتقان والاستفزازات المتكررة إلى انفجار الناس في وجه هذه السياسات الفجة التي نفذ صبرها من كل هذه التردي.

ختاما نؤيد جماهير شعبنا الجنوبي في الداخل الى الحشد والتظاهر في فعاليات سلمية تؤكد على الشرعية الثورية الجنوبية وحق الجنوب في تحقيق مطالبه وخياراته، كما ندعو شعبنا في الداخل والخارج الى التماسك وتمتين اللحمة الوطنية والثبات على المبادئ الصادقة حتى تحقيق الهدف المنشود المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية المستقلة وعاصمتها عدن.

 

الرحمة للشهداء

 

الشفاء للجرحى

 

الحرية للأسرى والمعتقلين

 

والنصر للجنوب.

 

إتحاد ابناء الجنوب في جمهوريه المانيا الاتحادية


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تعليقات القراء
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[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأحد 30 أبريل 2017
ناصح | الجنوب العربي
ماذا بعد أن أقسم عبد العزيز المفلحي مايسمى باليمين الدستورية أمام هادي ليتولى منصب محافظ عدن ؟؟ هذا الغباء بعينه ممن أصدر القرار وممن وافق على قبوله ، وذلك للأسباب التالية ، أولهما أنَّ إصدار القرار جاء في يومِ إحتفال الشعب في الجنوب بذكرى مؤلمةٍ في تاريخه ألا وهي إعلان الحرب عليه وإحتلاله ، وبإقاله رمزاً مقاوماً​ بحجم عيدروس الزبيدي في هذا اليوم ، ثانياً المواطن في عدن صاحب الحق في قبول هذا الشخص أو ذاك محافظاً له وفي ظروفٍ طبيعية ، وقد قالت الجماهير في عدن كلمتها التي يجب أن تُحترم بعدم قبولها قرار إقالة الزبيدي وتعيين المفلحي بدلاً عنه . لمن في هذه الحالة الشرعية الحقيقية ، لمن لم تختاره هذه الجماهير رئيساً لها ، أم لشخص إختارته جماهير رئيساً لها وتخلت عنه وأُذلَّ وعُزِل ووضع تحت الإقامة الجبرية في موطنها وطردوه من عندهم ؟؟ ننسى كل ذلك ولنفكر بمنطق وحكمة لإيجاد حل لمن أصدر القرار ووضع نفسه ووضع معه حليفاً إستراتيجياً في فوهة المدفع الذي قد ينهي شرعيته التي خلقتها ظروفٍ إستثنائية أَجبرت دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية على التدخل العسكري لإفشال المشروع الإيراني الرافضي الفارسي الطائفي الذي أستهدف الجنوب وإستهدفهم بشكل خاص ، هذا الحل هو بدلاً من أن يصر هادي على أنَّهُ الرئيس وهو الذي عيَّن الزبيدي وله الحق بإقالته ، لماذا لا يفكِّر في عواقب ما قد ينتج عنه وقد بدأت بوادره ظاهرة برفض قاطع في عدن خاصة وفي الجنوب عموماً ، ويؤجِّل تنفيذ القرار لشهرٍ على الأقل وبعدها يدخل مرشحه عبد العزيز المفلحي في تنافس شريف بإنتخابات نزيهة شفافة بعيدة عن إستخدام المال والمناطقية والقبيله والحزبية مع عيدروس الزبيدي لشغل المنصب؟؟ هذا هو الحل الأمثل والذي يجب أن ينهي إسلوب التعيين للحصول على منصب مأمور مديرية أو محافظ محافظة في جنوب المستقبل بوجود دولة إتحادية فدرالية مدنية عصرية لكل أبنائه خالٍ من إحتكار السلطة لشخصٍ أو لحزبٍ معين ، يكفينا ماحصل لنستفيد من الماضي والحاضر لبناء مستقبلاً يحكمه النظام والقانون والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين ، فهل من متعظ؟؟؟



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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