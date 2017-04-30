أكدت قوى التحرير والاستقلال بمديرية احور محافظة أبين تأييدها لشرعية محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي .حيث استنكر المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي باحور القرارات الإصلاحية المتضمنة إقالة قائد وملهم الثورة الجنوبية ومحافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي معتبرين ذلك القرار خيانة عظيمة لدماء شهداء الجنوب منذ حرب صيف 94 م حتى اليوم وكذلك إعادة أقطاب الحرب التي أودت بحياة الآلاف من أبناء الجنوب إلى الواجهة كحكام تحت غطاء الشرعية الزائفة غير آبهين بدماء شهداء الجنوب التي لاتزال تسال لأجل الحرية والكرامة والانعتاق من جبروت الجماعات الإرهابية المتدثرة بغطاء الشرعية الاخوانية الكاذبة .

واعتبر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي باحور إعادة قوى الحرب والفيد المتمثلة بحزب صالح والإصلاح والحوثي إلى المشهد الجنوبي من جديد كحاكم وهي في الأساس قوى عبثت بالجنوب وداسه على كل شيئا في عدن والجنوب فقتلوا وشردو وزرعوا قوى الإرهاب القاعدية الداعشية التي تدار من صنعاء ولذلك لن يقبل شرفاء الجنوب بعودة أزلام النظام القديم والجديد إلى واجهة الحكم في الجنوب كون الجنوبيون قد حسموا أمرهم نحو بناء دولتهم الجديدة .

واختتم المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي باحور إن كل القوى الحية في احور تعلن وقوفها وتأييدها الكامل والمشروع مع اللواء عيدروس الزبيدي وانها ستقف في مقدمة الصفوف للدفاع عن الجنوب وقضيته العادلة ضد كل من تسول له نفس احتلال الجنوب تحت مسميات شرعية إصلاحية إرهابية قاعدية وأكد المجلس إن أبناء احور مشاريع شهادة لأجل الجنوب ووفاء لدماء شهدائه الطاهرة

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يحاصرون وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمنع وزير مؤتمري من دخولها قامت مليشيات الحوثي صباح الأحد بإرسال أكثر من 20 طقم مسلح لمحاصرة مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة صنعاء لمنع وزير مؤتمري من دخولها بعد صدور قرار الصماد قوى التحرير والاستقلال بأحور تؤكد ولائها المطلق لشرعية المحافظ الزبيدي أكدت قوى التحرير والاستقلال بمديرية احور محافظة أبين تأييدها لشرعية محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي .حيث استنكر المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي باحور المفلحي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ادى اليمين الدستوري امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم عبدالعزيز المفلحي بمناسبة تعيينه محافظا لـ عدن .وعقب اداء اليمين وجه فخامة الرئيس