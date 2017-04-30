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المفلحي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

صورة من اداء اليمين الدستورية يوم الاحد
الأحد 30 أبريل 2017 02:55 مساءً
سبأ

ادى اليمين الدستوري امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم عبدالعزيز المفلحي بمناسبة تعيينه محافظا لـ عدن .

وعقب اداء اليمين وجه فخامة الرئيس المحافظ بما يلزم في اطار مهامه القادمة .. مشيدا بمكانة وتجربة وخبرة المحافظ المفلحي في مختلف الجوانب ومنها الجوانب التنموية والاقتصادية والادارية التي يجب ان يسخرها وجهوده مع مختلف المخلصين لخدمة عدن وابنائها لتجاوز واقعها وتحدياتها والانطلاق صوب المستقبل الافضل لعدن والوطن عامة.

من جانبه عبر المفلحي عن سروره وامتنانه بالثقة التي منحت له من قبل فخامة رئيس الجمهورية .. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهوده للاضطلاع بمهامه وواجباته لخدمة عدن وابنائها وهذا ما سيكون من اولويات مهامنا وفقا وتوجيهات فخامة الرئيس.

حضر أداء اليمين الدستورية ، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.


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المفلحي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية
ادى اليمين الدستوري امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم عبدالعزيز المفلحي بمناسبة تعيينه محافظا لـ عدن .وعقب اداء اليمين وجه فخامة الرئيس




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