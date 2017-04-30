المفلحي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية
عبدالعزيز المفلحي محافظ عدن الجديد
الأحد 30 أبريل 2017 02:47 مساءً
الرياض ـ سبأنت
الرياض ـ سبأنت
ادى اليمين الدستوري امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم عبدالعزيز المفلحي بمناسبة تعيينه محافظا لـ عدن .
وعقب اداء اليمين وجه فخامة الرئيس المحافظ بما يلزم في اطار مهامه القادمة .. مشيدا بمكانة وتجربة وخبرة المحافظ المفلحي في مختلف الجوانب ومنها الجوانب التنموية والاقتصادية والادارية التي يجب ان يسخرها وجهوده مع مختلف المخلصين لخدمة عدن وابنائها لتجاوز واقعها وتحدياتها والانطلاق صوب المستقبل الافضل لعدن والوطن عامة.
من جانبه عبر المفلحي عن سروره وامتنانه بالثقة التي منحت له من قبل فخامة رئيس الجمهورية .. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهوده للاضطلاع بمهامه وواجباته لخدمة عدن وابنائها وهذا ما سيكون من اولويات مهامنا وفقا وتوجيهات فخامة الرئيس.
حضر أداء اليمين الدستورية ، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
تعليقات القراء
256995
[1] الشعب راح يقتص منكم
الأحد 30 أبريل 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
تعال الى عدن وجيب عبدربه وبن دغر معك ان شاء الله نهايتكم في عدن المقاومه با انتظاركم بفارغ الصبر يا خونه يا عملاء الشعب راح يقتص منكم
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