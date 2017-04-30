الصين تقدم منحة اغاثية لليمن بقيمة 30 مليون يوان
الأحد 30 أبريل 2017 02:11 مساءً
(عدن الغد) سبأنت
(عدن الغد) سبأنت
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي اليوم مع السفير الصيني تيان تشي على اتفاقية منحة اغاثية جديدة لليمن بقيمة 30 مليون يوان صيني.
وعبر السعدي عن تقدير اليمن للصين لما تقدمه من دعم للشعب اليمني.
وسبق للصين ان قدمت الكثير من المساعدات للشعب اليمني في العديد من المجالات .
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