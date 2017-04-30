بيان اتحاد طلاب أبناء الجنوب في تركيا يدين قرارات الرئيس هادي

أدان الاتحاد العام للطلاب الجنوبيين في تركيا قرارات هادي الاستفزازية التي استهدافه لرموزنا الوطنية المتمثّلة في اللواء عيدروس الزبيدي والشيخ هاني بن بريك وفي يوم اسود من تاريخنا 27 ابريل يوم إعلان الحرب على الجنوب واحتلالة في 1994-7- 7م بعد حرب طاحنة والتي دامت ما يقارب 80 يوم.

وأفاد الإتحاد بأن مثل هذه القرارات الرعنا تعتبر اعتداءً على حرمة وسيادة القضية الجنوبية داعيا كل أطياف شعبنا الحبيب إلى الترابط والتلاحم فيما بينهم ومؤازرة القيادات الجنوبية التي هي بمثابة الواجهة للقضية الجنوبية وشعبها.

وقد جدد الإتحاد إدانته لهذا التعسف والاستهانة بالقضية الجنوبية وقادتها وكل ما قدمته من تضحيات جسيمه فالمقاومة الجنوبية هي الشريك الأساسي ونواة النصر وطوق النجاة لشرعيه الفنادق بعد هروبهم من صنعاء.

وحذر الإتحاد من سياسة حزب الإخوان ألإرهابيي داعيا القيادات الجنوبية والأمن الجنوبي الى اتّخاذ التدابير الضرورية من أجل حماية البلاد من اي تطرفات تستغله هذا الإطراف من اجل زعزعة أمن وسلامة المواطنين.

يجب علينا جميعا اقتناص الفرصة وإعادة ترتيب صفوفنا والالتفاف حول قيادتنا السياسية ومواصلة النضال حتى ينال شعب الجنوب حريته واستقلاله.

صادر عن اتحاد طلاب أبناء الجنوب في أنقرة تركيا بتاريخ 30/4/2017

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