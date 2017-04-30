يبلغ عمره 20 عام.. وزير بحكومة الانقلاب يعين نجله مدير عام لمكتبه

في فضيحة جديدة للانقلابيين، نشر ناشطون صوراً لوثائق مسربة تكشف قيام أحد الوزراء الانقلابيين المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام بتعيين نجله في منصب "مدير عام".

وتكشف الوثيقة قراراً بتعيين الشاب محمد عبيد ضبيع – خريج ثانوية (20 عاماً فقط)، مديراً عاماً لمكتب والده عبيد سالم ضبيع – وزير الدولة بحكومة الإنقلاب.

وتذكر هذه الحادثة بحادثة مماثلة، حيث تم تعيين طفل حوثي يدعى (هشام الحيفي - 17 عاما) في منصب مستشار بمكتب رئاسة الجمهورية الخاضعة لسيطرة الحوثي بصنعاء، في فضيحة دفعت سلطات الانقلاب لاحقاً الى الغاء ذاك القرار.

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