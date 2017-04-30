يبلغ عمره 20 عام.. وزير بحكومة الانقلاب يعين نجله مدير عام لمكتبه
الأحد 30 أبريل 2017 01:26 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
في فضيحة جديدة للانقلابيين، نشر ناشطون صوراً لوثائق مسربة تكشف قيام أحد الوزراء الانقلابيين المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام بتعيين نجله في منصب "مدير عام".
وتكشف الوثيقة قراراً بتعيين الشاب محمد عبيد ضبيع – خريج ثانوية (20 عاماً فقط)، مديراً عاماً لمكتب والده عبيد سالم ضبيع – وزير الدولة بحكومة الإنقلاب.
وتذكر هذه الحادثة بحادثة مماثلة، حيث تم تعيين طفل حوثي يدعى (هشام الحيفي - 17 عاما) في منصب مستشار بمكتب رئاسة الجمهورية الخاضعة لسيطرة الحوثي بصنعاء، في فضيحة دفعت سلطات الانقلاب لاحقاً الى الغاء ذاك القرار.
تعليقات القراء
256974
[1] مثل الوزراء حقنا
الأحد 30 أبريل 2017
الراصد | عدن
أيش زعلكم .. مثل وزراء شرعية عبدر به ما يعينوا ابنائهم مدراء لمكاتبهم وهم من حملة الثانوية العامة ، ليش عليهم حرام وعلينا حلال ، خلي الكل يحلب من بقرة الوطن.
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