وكالة الإغاثة الماليزية تدعو الى حملة إغاثة لليمن
ماليزيا(عدن الغد) خاص:
انطلاقا مع الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مملكة ماليزيا تجاه المنكوبين من جراء الكوارث والحروب والنزاعات ووفق توجيهات قائد العمل الانساني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد زاهيدي حميدي
أطلقت وكالة الاغاثة الماليزي بالتعاون مع السفارة اليمنية الحملة الإغاثية للشعب اليمني الشقيق داعين كافة المتبرعين وأهل الخير من الأفراد والمؤسسات الى نجدة إخوانهم المشردين واللاجئين من الأشقاء اليمنيين ضحايا الأحداث الجارية والتي ستبدأ في الساعة 8 ليلا .
وتستهدف الحملة الدعم الغذائي وتوفير مياه الشرب وكذلك الطاقة الشمسية لعشرات الآلاف من النازحين والمرضى المتأثرين من أعمال العنف الراهنة.
وهذا وقد قامت وكالة الإغاثة الماليزية برئاسة محمد فاضل بزيارة لليمن في شهر مارس المنصرم والتي شملت محافظات تعز وعدن وحضرموت ومأرب وقد اعتزامت الوكالة تقديم مساعدات اغاثية لليمن استجابة للدعوة الانسانية التي أطلقتها الامم المتحدة لمواجهة التحديات التي تتهدد الشعب اليمني جراء الحرب.
* من زياد المخلافي
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