مقتل 4 من عناصر القاعدة في غارة جوية بمحافظة البيضاء
الأحد 30 أبريل 2017 12:11 مساءً
البيضاء (عدن الغد) خاص:
البيضاء (عدن الغد) خاص:
قال مصدر محلي في محافظة البيضاء وسط اليمن، إن أربعة من عناصر تنظيم القاعدة قُتلوا فجر الأحد، بقصف جوي، يُرجح أن طائرة أمريكية من دون طيار نفّذته على سيارتهم في منطقة جيف شمال شرقي المحافظة.
وأوضح المصدر أن القصف الجوي استهدف سيارة دفع رباعي، كان على متنها المسلحون الأربعة، على طريق بين محافظتي البيضاء ومأرب.
وأدى القصف إلى مقتل المسلحين المنتمين إلى تنظيم أنصار الشريعة، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي تصنفه واشنطن أخطر فروع التنظيم.
وكانت طائرة بدون طيار امريكية استهدفت سيارة تقل عناصر من القاعدة بمحافظة شبوة أمس السبت وادت الى مقتل ثلاثة عناصر من القاعدة.
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