الخدمة المدنية تعلن يوم غدٍ الاثنين إجازة بمناسبة يوم العمال العالمي
الأحد 30 أبريل 2017 10:50 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الاثنين الموافق 1 مايو إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، بمناسبة يوم العمال العالمي وذلك وفقاً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
ورفعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بهذه المناسبة أجمل التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والي جماهير الشعب كافة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها