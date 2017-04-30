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دعوات بعدن لمناصرة الوزير وحي امان

الأحد 30 أبريل 2017 10:45 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص

وجه نشطاء محليون دعوات لمناصرة الوزير السابق لوزارة الاشغال العامة وحي امان وذلك عقب صدور قرار باقالته من منصبه .

ووجه النشطاء دعوات للتضامن مع امان مؤكدين انه تعرض للاقالة دون وجه حق .

وشغل امان لاكثر من عام منصب وزير الاشغال قبل ان تتم اقالته.

واكد النشطاء ان امان لم يلاق حقه من التضامن الشعبي مثلما لاقى اخرين ممن تمت اقالتهم .

 


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