دعوات بعدن لمناصرة الوزير وحي امان
الأحد 30 أبريل 2017 10:45 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص
عدن ((عدن الغد)) خاص
وجه نشطاء محليون دعوات لمناصرة الوزير السابق لوزارة الاشغال العامة وحي امان وذلك عقب صدور قرار باقالته من منصبه .
ووجه النشطاء دعوات للتضامن مع امان مؤكدين انه تعرض للاقالة دون وجه حق .
وشغل امان لاكثر من عام منصب وزير الاشغال قبل ان تتم اقالته.
واكد النشطاء ان امان لم يلاق حقه من التضامن الشعبي مثلما لاقى اخرين ممن تمت اقالتهم .
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