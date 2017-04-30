اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته تؤكد دعمها للواء عيدروس الزبيدي

اكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته دعمها للواء عيدروس الزبيدي ورفض قرار إقالته من منصبه ووقفها الى جانبه , وجاء ذلك في بيان لها تلقت " عدن الغد" نسخه منه جاء فيه :

عقدت اليوم اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته اجتماعها التشاوري الأول في العاصمة عدن لتدارس تداعيات الموقف الخطير الناجم عن التصعيد السياسي غير المسؤول المتمثل بالقرارات التي استهدفت شعب الجنوب وقضيته ومقاومته الجنوبية الباسلة، الصادرة يوم 27 إبريل 2017م تزامنا مع ذكرى إعلان الحرب المشؤمة على الجنوب، وهي لقرارات التي مثلت إعادة إنتاج للنفسية العدوانية واستمرارا للحرب على الجنوب.

هذه القرارات التي استهدفت رموز المقاومة الجنوبية التي حققت النصر في عدن وفي باب المندب والساحل الغربي تهدف إلى التأثير على مسار الحرب والانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية وتمنح فرصة لتغيير موازين القوى لصالح الانقلابيين وإطالة مدة الحرب.

وأمام هذه التداعيات الخطيرة أكدت اللجنة على ما يلي:ـ

أولاً: إن قضية شعب الجنوب والمقاومة الجنوبية خط أحمر لا يمكن المساومة عليها أو التفريط بها، وإن الموقف من تلك القرارات هو بيد شعب الجنوب، وليس بيد من استهدفتهم فحسب.

ثانياً: إن تلك القرارات الخطيرة لم تستهدف المقاومة الجنوبية وقادتها ورموزها فحسب، بل استهدفت أيضاً شراكة المقاومة الجنوبية ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب وإعادة انتاجه وحماية مموليه تمهيداً لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ثالثاً: إن الحقائق الواقعة على الأرض أثبتت متانة الشراكة بين المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ممهورة بالدم المشترك والتضحيات المستمرة وصولاً للارتقاء بهذه الشراكة الإستراتيجية لإنجاز الأهداف المشتركة للتحالف العربي وضمان امن واستقرار المنطقة واستعادة شعب الجنوب لسيادته على أرضه كعامل حاسم لأمن المنطقة.

رابعاً: أمام هذه المواقف الخطيرة تدعو اللجنة الشعبية والحراك الجنوبي السلمي شعب الجنوب إلى ضبط النفس والتحلّي بالصبر والحكمة والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماع الجنوبي وقيم التصالح والتسامح.

في ذات الوقت الذي تدعو فيه اللجنة أبناء شعب الجنوب بكافة أطيافه إلى التعبير الشعبي السلمي الرافض لتلك القرارات والإجراءات المترتبة عليها، وذلك من خلال التصعيد السلمي الثوري في عموم محافظات الجنوب

وعليه فإن اللجنة الشعبية تهيب بشعب الجنوب إلى التصعيد الثوري اليومي المستمر والذي سيتوج بفعالية كبرى في العاصمة عدن يوم الخميس القادم الموافق 4 مايو 2017م، والتي سينبثق عنها (إعلان عدن التاريخي).

وهي الفعالية التي يجري التحضير لها من قبل مختلف قوى الثورة الجنوبية ومكونات المجتمع المدني.

وفي الختام تهيب اللجنة الشعبية والحراك الجنوبي السلمي بشعب الجنوب إلى الزحف إلى العاصمة عدن للدفاع عن قضيتهم وتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين والمنجزات التي حققتها المقاومة الجنوبية والحراك السلمي.

المجد لشعب الجنوب ومقاومته الباسلة.

والخلود للشهداء

والشفاء للجرحى

والحرية للمعتقلين.

صادر بتاريخ 29 إبريل 2017م

العاصمة عدن

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