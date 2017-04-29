وزير حقوق الإنسان يقود حملة دولية ضد انتهاكات الانقلابيين

أعلن وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، البدء بحملة دولية في عدد من الدول الأوروبية للتنديد وكشف انتهاكات الحوثيين ضد حرية الرأي والتعبير والأحكام الإجرامية، وعلى رأسها الحكم بالإعدام ضد الصحفي اليمني يحيى الجبيحي.

وعقد وزير حقوق الإنسان اجتماعاً مع نائبه المفوض السامي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف كيت جيلمور، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين والصحفيين.

ودعا وزير حقوق الإنسان المفوضية لحقوق الإنسان إصدار تنديد واضح وإدانة صريحة لحكم إعدام الصحفي الجبيحي، وشدد على أن السكوت على الانتهاكات قد تشجع الانقلابين على القيام بالمزيد من الاعتقالات، في إشارة إلى خطاب قائد المليشيات الحوثية الأخير الذي تضمن تصريح بالقتل وإباحة العنف والإرهاب ضد معارضيهم.

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