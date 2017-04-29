MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 29 أبريل 2017 07:38 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير التغريدة الغامضة للسفير الألماني في اليمن عن (عدن)
أخبار وتقارير

التغريدة الغامضة للسفير الألماني في اليمن عن (عدن)

السبت 29 أبريل 2017 07:15 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

رصد متابعون تغريدة غامضة للسفير الالماني في اليمن أندرياس كيندل على صفحته بموقع تويتر .

ودون قبل يومين أندرياس كيندل تغريدة قال فيها ان العيون على عدن .

ولم يضف "كيندل" ان تغريدات توضيحية أخرى .

واثارت هذه التغريدة تفسيرات مختلفة لها .

 

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
التغريدة الغامضة للسفير الألماني في اليمن عن (عدن)
رصد متابعون تغريدة غامضة للسفير الالماني في اليمن أندرياس كيندل على صفحته بموقع تويتر . ودون قبل يومين أندرياس كيندل تغريدة قال فيها ان العيون على عدن . ولم يضف
السعودية تحبط تهريب كمية أسلحة قادمة من اليمن
كشف المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان  خالد قزيز ، أن دوريات المجاهدين، ممثلة بدورية المعلومات الأمنية ، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من
الشليمي يدعو لقبول قرار إقالة الزبيدي من منصبه ومحاسبة وزراء حزب الإصلاح (فيديو)
دعا المحلل السياسي الكويتي البارز "فهد الشليمي" الجنوبيين إلى القبول بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والقاضي بتعيين محافظ جديد لعدن بدلا عن اللواء عيدروس


تعليقات القراء
256870
[1] مفهومه
السبت 29 أبريل 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
عيون الاخوان والعفافيش والحوثيين وشله المركوز على عدن لكن بعيد عليكم الثوار بالمرصاد ونيرانهم قادره ان تحرق الخونه وان غدا لناظره قريب

256870
[2] يكون الجنوب او لا يكون
السبت 29 أبريل 2017
العوذلي | عدن
على الاخ عيدروس ان يسعى مع جميع الشرفاء والاعلان عن اقليم جنوبي ،،،هل استاذن الحضارم من الدنبوع. ،،،، افرضوها بالقوة من الان ما بعدين با تتصعب اكثر واكثر خاصة اذا تفرقوا لكم الشماليين ،،،،

256870
[3] BBC
السبت 29 أبريل 2017
علاء | عدن
اذاعة لندن وبتاريخ 11يناير 1986م قالت وبشكل غامض ستهطل امطار غزيره على عدن ..لااعرف ليش هذه التغريده ذكرتنا بهذا الموقف .. فهناك نزلت امطار وهنا فاضي . هناك نزلت صواريخ وقنابل .وهنا فاضي فهل ستفضى عدن من سكانها .. اللهم جنب عدن مما يحاك به ومن نفس الاشخاص هم او الجيل اللي بعدهم ومن نفس المناطق وبنفس اللغه والادوات ولكن باسلحه اكثر فتكا وبمساعدة دوله خارجيه هناك ثلاثة عشره الف قتيل من مجموع مليون بوقت 12 يوم (اكبر نسبة قتلى في العالم بعد الحرب العالميه الثانيه باحتساب المده وعددالسكان ) اتمنى اكون غلطان وادعوا ان اكون غلطان ..لان النتصر مهزوم ولو انتصر ..فاكبر منتصر هو عفاش والحوثي ..ساعتها سنقول للشهداء راحت دمائكم في الدنيا ولكن مايشفع لكم انكم في الجنه ..

256870
[4] ماذا قال الأستاذ لطفي شطاره عن هاذه التغريده
السبت 29 أبريل 2017
علي | شبوه
لدي شعور ان قرارات هادي الأخيرة ستقلب الموازين في الجنوب .. الإعلام اليمني ورسائل التأييد للشرعية لقرارها عزل محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وكذا الوزير الشيخ هاني بن بريك من منصبيهما ، دليل على حجم الخطأ الذي قامت به السلطة وتضلل العالم بأن الجميع مؤيد لقرارها، مع أن الأرض والواقع يقول عكس ذلك فالسيارات تتزين باسم عيدروس والناس تتحرك بالاعلام .. الشرعية لم تستمع عندما قلنا مرار ان الزبيدي ليس محافظ فحسب بل حامل أمين لمشروعنا الذي ناضلنا من أجله. بالفعل وكما قال السفير الألماني اندرياس كيندل ان الأنظار على عدن ، فمنها أعلنت الوحدة ومنها سيأتي الخلاص بأذن الله. لطفي شطارة



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تلميح جديد من الوزير الإماراتي قرقاش بشأن قرارات هادي الأخيرة
صحيفة دولية: الإخوان يستدرجون هادي بالتنسيق مع قطر لإحداث فوضى تتيح لهم السيطرة على عدن
تظاهرة حاشدة بالمعلا دعما للواء الزبيدي ورفضا لقرار إقالته
الشيخ النقيب يصف قرارات هادي الاخيرة بالمؤامرة ويدعو للتظاهر رفضا لها
تحالف دعم الشرعية وبناء عدن يؤيد قرارات الرئيس هادي
مقالات الرأي
نحن في أشد الحاجة لبناء كيان سياسي على درجة عالية من الوعي والنضج وتحمل المسئولية التاريخية مكوناته من مختلف
معي مقترح ايش رايكم ياجماعه نقدم طلب جماعي للحكومه والدوله نطالبهم بوقف الكهرباء نهائيا..اصلا اصلا قده مافيش
قرار اقالة الزبيدي من منصب محافظ عدن قرار عادي ومن حق الرئيس هادي ان يرى ما هو مناسب في التعين او الاقالة او
حذرنا مراراً من تيار (حغنا) وكأن قيادة الشرعية والتحالف في آذانهم وقر.. كأن الرئيس هادي لم يكن يعرف أنهم لم
  الأربعاء، 26/ابريل/2017م كان يوم فرحة خاصة بالنسبة لي لتواصل كلية الإعلام بجامعة عدن ممثلة بالدكتور محمد علي
هكذا قلتها ذات يوم .. و أنا و من معي نشاهد تيارات الحياه الشحيحه تتماوج بمشاعر الناس في زمن أنعدم فيه الورد .. و
" لا خير في حلم يعيش بلا إرادة ، هكذا بلا مقدمات طفحت الى السطح صراع الفرقاء المتحالفين مع الشرعية اليمنية
من يرى أن إقالة عيدروس مصيبة فهو غبي فعندما تولى عيدروس منصب محافظ عدن أصبحنا لانستطيع نقد ورفض الاخطاء فمن
زرت حضرموت لأول مرة – وان كان عاد معاي ذاكرة لان هذي البلاد ماشي عاد خلّت ولا في امهات امهاتنا .. ولا جدات
  هل هي صدفة ان يكون الجنوب هو البلد العربي الوحيد الذي حكمت فيه حركة القوميين العرب واليوم تحاول جماعة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك الثقة
مبارك الثقة
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017