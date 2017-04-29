التغريدة الغامضة للسفير الألماني في اليمن عن (عدن)
السبت 29 أبريل 2017 07:15 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
رصد متابعون تغريدة غامضة للسفير الالماني في اليمن أندرياس كيندل على صفحته بموقع تويتر .
ودون قبل يومين أندرياس كيندل تغريدة قال فيها ان العيون على عدن .
ولم يضف "كيندل" ان تغريدات توضيحية أخرى .
واثارت هذه التغريدة تفسيرات مختلفة لها .
تعليقات القراء
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[1] مفهومه
السبت 29 أبريل 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
عيون الاخوان والعفافيش والحوثيين وشله المركوز على عدن لكن بعيد عليكم الثوار بالمرصاد ونيرانهم قادره ان تحرق الخونه وان غدا لناظره قريب
256870
[2] يكون الجنوب او لا يكون
السبت 29 أبريل 2017
العوذلي | عدن
على الاخ عيدروس ان يسعى مع جميع الشرفاء والاعلان عن اقليم جنوبي ،،،هل استاذن الحضارم من الدنبوع. ،،،، افرضوها بالقوة من الان ما بعدين با تتصعب اكثر واكثر خاصة اذا تفرقوا لكم الشماليين ،،،،
256870
[3] BBC
السبت 29 أبريل 2017
علاء | عدن
اذاعة لندن وبتاريخ 11يناير 1986م قالت وبشكل غامض ستهطل امطار غزيره على عدن ..لااعرف ليش هذه التغريده ذكرتنا بهذا الموقف .. فهناك نزلت امطار وهنا فاضي . هناك نزلت صواريخ وقنابل .وهنا فاضي فهل ستفضى عدن من سكانها .. اللهم جنب عدن مما يحاك به ومن نفس الاشخاص هم او الجيل اللي بعدهم ومن نفس المناطق وبنفس اللغه والادوات ولكن باسلحه اكثر فتكا وبمساعدة دوله خارجيه هناك ثلاثة عشره الف قتيل من مجموع مليون بوقت 12 يوم (اكبر نسبة قتلى في العالم بعد الحرب العالميه الثانيه باحتساب المده وعددالسكان ) اتمنى اكون غلطان وادعوا ان اكون غلطان ..لان النتصر مهزوم ولو انتصر ..فاكبر منتصر هو عفاش والحوثي ..ساعتها سنقول للشهداء راحت دمائكم في الدنيا ولكن مايشفع لكم انكم في الجنه ..
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[4] ماذا قال الأستاذ لطفي شطاره عن هاذه التغريده
السبت 29 أبريل 2017
علي | شبوه
لدي شعور ان قرارات هادي الأخيرة ستقلب الموازين في الجنوب .. الإعلام اليمني ورسائل التأييد للشرعية لقرارها عزل محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وكذا الوزير الشيخ هاني بن بريك من منصبيهما ، دليل على حجم الخطأ الذي قامت به السلطة وتضلل العالم بأن الجميع مؤيد لقرارها، مع أن الأرض والواقع يقول عكس ذلك فالسيارات تتزين باسم عيدروس والناس تتحرك بالاعلام .. الشرعية لم تستمع عندما قلنا مرار ان الزبيدي ليس محافظ فحسب بل حامل أمين لمشروعنا الذي ناضلنا من أجله. بالفعل وكما قال السفير الألماني اندرياس كيندل ان الأنظار على عدن ، فمنها أعلنت الوحدة ومنها سيأتي الخلاص بأذن الله. لطفي شطارة
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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