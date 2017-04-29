رصد متابعون تغريدة غامضة للسفير الالماني في اليمن أندرياس كيندل على صفحته بموقع تويتر .

ودون قبل يومين أندرياس كيندل تغريدة قال فيها ان العيون على عدن .

ولم يضف "كيندل" ان تغريدات توضيحية أخرى .

واثارت هذه التغريدة تفسيرات مختلفة لها .

المزيد في أخبار وتقارير التغريدة الغامضة للسفير الألماني في اليمن عن (عدن) رصد متابعون تغريدة غامضة للسفير الالماني في اليمن أندرياس كيندل على صفحته بموقع تويتر . ودون قبل يومين أندرياس كيندل تغريدة قال فيها ان العيون على عدن . ولم يضف السعودية تحبط تهريب كمية أسلحة قادمة من اليمن كشف المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد قزيز ، أن دوريات المجاهدين، ممثلة بدورية المعلومات الأمنية ، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من الشليمي يدعو لقبول قرار إقالة الزبيدي من منصبه ومحاسبة وزراء حزب الإصلاح (فيديو) دعا المحلل السياسي الكويتي البارز "فهد الشليمي" الجنوبيين إلى القبول بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والقاضي بتعيين محافظ جديد لعدن بدلا عن اللواء عيدروس

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