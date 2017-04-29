السفير الأمريكي في اليمن يلتقي محافظ عدن الجديد ويعلن دعم امريكا له
صورة من اللقاء يوم السبت -عدن الغد
السبت 29 أبريل 2017 05:43 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
التقى السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر محافظ عدن الجديد "عبدالعزيز المفلحي" يوم السبت بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض.
وقال مقربون من "المفلحي" لعدن الغد ان اللقاء ناقش الاوضاع في مدينة عدن والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية .
واشارت مصادر حضرت اللقاء ان السفير الأمريكي " ماثيو تولر بارك تعيين "المفلحي" محافظا لعدن وابدى دعم الإدارة الأمريكية لهذا التعيين .
تعليقات القراء
256851
[1] تعال ادخل المعاشيق
السبت 29 أبريل 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
خلي امريكا تنفعك تعال ادخل المعاشيق انت ولا بن دغر بعد اليوم
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