الشيخ عبدالمجيد بن فريد العولقي ( رئيس حلف قبائل الجنوب ) :نعلن تأييدنا للقرارات الرئاسية الأخيرة
السبت 29 أبريل 2017 05:06 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أعلن الشيخ عبدالمجيد فريد العولقي وهو رئيس حلف قبائل الجنوب تأييده للقرارات الرئاسية الأخيرة .
وجاء ذلك في بيان تلقته صحيفة "عدن الغد" وجاء فيه
نعلن تأييدنا لقرارات الرئيس ونبارك بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالحميد المفلحي ( محافظ لمحافظة عدن ) رجل الاقتصاد والبناء ورجل هذه المرحلة والذي نتمنى ان يكون عهده هو عهد عودة عدن مدينة النور والاقتصاد والاستثمار .
وكما نشكر القائد الفذ عيدروس الزبيدي والذي كان رجل الصعاب والمهام الشاقة والذي نقل عدن من فوضى مابعد الحرب الى عدن الاستقرار الامني .
نحن جميعآ جنود لهذا الوطن حتى يعود باذن الله وطنآ سالمآ معافى .
ونسأل المولى التوفيق والسداد للجميع .
تعليقات القراء
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[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
السبت 29 أبريل 2017
ناصح | الجنوب العربي
رئيس حلف قبائل الجنوب مره واحده ، لا لوم عليك والمثل الشعبي يقول من عايش قوماً أربعين يوماً أخذ من طباعهم أو خصالهم ، فكيف بمن عاش ويعيش معهم .
256841
[2] عبد المجيد فريد . العولقي . أي حلف ؟؟؟ وأي رئيس؟؟؟؟؟؟؟؟
السبت 29 أبريل 2017
ابو المعاطي الشبواني | 5/5 شتات
العوالق نعرف بعضها . وتعرف من الشيخ الحقيقي . ومن الذي يتدفأء على خشبه قدها رماد .. بالامس أخوه بوبكر في حوش النخاسه . بالرياض . يشحت مع شيوخ الشحته . والشرهه . وعبد المجيد . في عدن . سمسار اراضي . وسارق احواش . ومهرب الممنوعات . ومن ظمنها . قام بتهريب عبد الحافظ قائد الامن المركزي العفاشي . في عدن الى اليمن يشاركه في التهريب . غازي احمد المصعبي الذي هو اليوم وزير الزراعه في حكومة بن حبتور صنعاء .. هذا ليس شيخ بل سمسار ولا يتبعه الا السرق والمتآمرين . والعوالق قد تبرأت منه ومن افعاله . وشبوه على وجه العموم. فلا تعيروا له اهتمام ابدا هو مجرد : مستثمر لنفسه في ساحة السرق ::: هذا مؤكد ..
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[3] من المستفيد
السبت 29 أبريل 2017
بنت الجنوب | الجنوب العربي
لماذاء تبارك المركوز بإقالة القائد والمناضل عيدروس الزبيدي بينما الشعب الجنوبي عاده وعدن خاصة يريدون الزبيدي من له مصالحه بخروج الزبيدي فهوه اصلاحي ولا ينضر الا مصلحته اما الشعب المظلوم فله الله ولهالرجال المخلصيين مثل الزبيدي ومثله كثير فنتوا معروفيين ياعوالقه بهروبكم من عدن وبجود الحوثيين في مناطقكم . الله يزيل كل خائن ولو كان من جلدتنا.
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[4] ADEN
السبت 29 أبريل 2017
abdlwhb masabi | yemen
من متى كان هذا الذي هرب السقاف وتآمر على هادي رئيس حلف قبائل الجنوب
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[5] مهرب المجرم السقاف
السبت 29 أبريل 2017
عبدالله | عدن
عاد نحن ما نسينا تهريبك للمجرم السقاف من عدن والان تقف مع دولة المعاسق ...... مثل الحرباء تتلون حسب الضروف
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[6] روح يا شيخ راحت نفسك
السبت 29 أبريل 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
ايش من شيخ روح يا شيخ راحت نفسك الحقد والمرض اعمى قلوبكم شبوه بريئه من اشكالكم شبوه منبع الرجال مع عيدروس والاستقلال انتم شيوخ الزلط وتبع علي محسن الاحمر
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