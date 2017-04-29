الحركة الشبابية والطلابية بمحافظة أبين تستنكر إقالة الزبيدي وتؤكد وقوفها الى جانبه

أدانت الحركة الشبابية والطلابية بمحافظة ابين قرار إقالة محافظ العاصمة عدن عيدروس الزبيدي من منصبه معلنين تضامنهم معه , وجاء ذلك في بيان تلقت صحيفة " عدن الغد" نسخه منه وجاء فيه :

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الأخ عبدربه منصور هادي الوقوف بحزم الى جانب السلطة المحلية في عدن في ضوء نتائج المؤتمر الصحفي الذي عقدة المحافظ عيد روس الزبيدي الأسبوع الماضي في عدن ، الذي كشف فيه عن استهتار حكومة بن دغر تجاه الناس في عدن والتلاعب بمصالحهم وخدماتهم الاساسية خدمتا الاحزاب وقوى سياسية شمالية في الحكومة تعمل ليل نهار على عرقلة جهود السلطة المحلية في عدن لتطبيع الحياة والخدمات الاساسية للمواطن لإثارة سخط الشارع والراي العام على المحافظ والسلطة المحلية في عدن.

نرى عبدربه يوجه سهامه باتجاه المحافظ بإصدار قرار بإقالته تنفيذا لأجندة واهداف تلك القوى التي ظلت تعمل ليل نهار ومنذ اليوم الاول لتولي القائد عيد روس المنصب محافظ عدن على إزاحته من منصبة، ونحن هنا ندرك ان تلك القرارات ومدى توقيتها الذي يتزامن مع اعلان الحرب على الجنوب في يوم 27/ابريل /1994م من قبل عفاش وسلطات الاحتلال اليمني في صنعاء، قد كان هادي مجرد كمبارس لتلك القرارات او المسرحية بينما المعد والمخرج وهو البطل علي محسن الاحمر المعروف وتنظيمه الاخواني والارهابي بعدائه التاريخي للجنوب وكان مغزاه واضحا من ذلك التوقيت ومتعمدا وكان يقصد من وراء ذلك استذكار ذلك العدوان بتدشين حرب أخرى على ابطال ورموز الجنوب في الخلاص من ذلك الاحتلال.

وقد كان الأحرى بالرئيس هادي ان يتخذ قرارا شجاعا بإقالة حكومة بن دغر تلك الحكومة التي ظلت ولاتزال تعمل على استنزاف دول التحالف كما قال المحافظ عيد روس وبدون نتائج ملموس على الارض حتى لم تستطع تحقيق اي انجاز يذكر في اي مجال سواء عسكري او امني او خدماتي او اغاثي ، فنقول لدول التحالف اذا ارادت تحقيق الانتصار في معركتها المصيرية ونقول معركتها لان حكومة الشرعية غير جادة أو معنية بإنهاء المعركة او بأبسط الواجبات الخدماتية ، فهمها هو كيفية نصب الشراك لاصطياد دول الخليج لاستجلاب الاموال الطائلة لأغراض شخصية بوضع العراقيل وخلق وافتعال الازمات في المناطق المحررة، عموما اذا ارادة دول التحالف تحقيق الانتصار وفي وقت قياسي فيجب عليها ان تقف بمسئولية وتعمل على اقالة علي محسن وحكومة بن دغر ورئيس الاركان المقدشي فورا ومحاسبتهم على ما كان تحت أيديهم من مال وسلاح أو إغاثة وكل ما يتعلق بمصير المرحلة السابقة كما يجب وضع تقييما نصف شهري أو شهري لأداء الحومة التي قد تحل مكان حكومة بن دغر ، ونحن هنا نرى ان يكون السياسي والاقتصادي المخضرم عبد العزيز المفلحي هو من يقف على راس هذه الحكومة فالمرحلة تتطلب ان يكملان القائدين عيدروس وشلال المشوار مع عدن لمحاربة العصابات والخلايا الحوفاشية والاحوائية والتي وزعت على مدى 27 عاما في عدن والجنوب وهدفها هو الوقوف حجر عثر امام السلطات التي يكون ولائها للجنوب وقضيته وقد وزعت لهذه الاغراض يجب على التحالف والرئيس عبدربه ان لا يجعلوا من القائد عيدروس كبش فداء لاخفاقاتهم وحكومة بن دغر في جبهات الشمال وليس من مصلحتهم فتح جبهات مع الجنوبيين هم في غنى عنها.

* سالم سمن

المنسق العام للحركة الشبابية والطلابية م/أبين

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