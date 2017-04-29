الزبيدي يلتقي بشخصيات اجتماعية من لحج
صورة من اللقاء يوم السبت -عدن الغد
السبت 29 أبريل 2017 04:19 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
التقى محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي عصر يوم السبت بعدد من الشخصيات الاجتماعية والمسئولين من محافظة لحج.
وكان على راس الزائرين محافظ لحج ناصر الخبجي .
وفي اللقاء تم تدارس القرارات الرئاسية الأخيرة التي تضمنت إقالة "الزبيدي" من منصبه .
وشكر الزبيدي بدوره الحاضرين إلى منزله .
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