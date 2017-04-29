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أخبار وتقارير

الزبيدي يلتقي بشخصيات اجتماعية من لحج

صورة من اللقاء يوم السبت -عدن الغد
السبت 29 أبريل 2017 04:19 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

التقى محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي عصر يوم السبت بعدد من الشخصيات الاجتماعية والمسئولين من محافظة لحج.

وكان على راس الزائرين محافظ لحج ناصر الخبجي .

وفي اللقاء تم تدارس القرارات الرئاسية الأخيرة التي تضمنت إقالة "الزبيدي" من منصبه .

وشكر الزبيدي بدوره الحاضرين إلى منزله .


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