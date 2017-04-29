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تظاهرات تضامنية مع اللواء الزبيدي بردفان

صورة من الفعالية يوم السبت -عدن الغد
السبت 29 أبريل 2017 02:04 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

تظاهر المئات من المواطنين بمدينة الحبيلين كبرى مدن ردفان تضامنا مع اللواء عيدروس الزبيدي رفضا لقرار إقالته من منصبه .

وجاب المتظاهرون شوارع المدينة وهم يرفعون اعلام الجنوب وصور اللواء الزبيدي .

واكد المتضامنون وقوفهم إلى جانب اللواء الزبيدي وادارته معلنين رفضهم لقرار الاقالة الصادر بحقه .

وتلى المشاركون لاحقا بيانا سياسيا بمنصة الشهداء اكدوا فيه على ضرورة الوقوف إلى جانب اللواء الزبيدي.

*من فهد محسن


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