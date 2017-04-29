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مستشار في وزارة الإعلام يتهم سياسي خليجي بالعمل على عودة شرعية المخلوع

السبت 29 أبريل 2017 01:20 مساءً
(عدن الغد) خاص:

رد السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية على تغريدات سياسي خليجي اتهم فيها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأنه السبب في هدم كل الانجازات التي انجزتها أحدى الدول المشاركة في التحالف العربي باليمن .

واتهم السياسي الإماراتي ضاحي خلفان قائد شرطة دبي في تغريدة له الرئيس هادي بهدم كل الانجازات التي قامت بها دولة الإمارات في المحافظات المحررة، حيث قال :" ما تنجزه الامارات والمقاومة يهده هادي .. أي رئيس هذا يستحق ان نتعاطى معه".

وقال مختار الرحبي المستشار في وزارة الاعلام اليمنية في رده على تغريدات لضاحي خلفان، :"التحالف جاء من أجل دعم شرعية الرئيس هادي ويعمل التحالف تحت غطاء شرعيته لكن يبدوا انك تقاتل من أجل إعادة شرعية المخلوع وليس شرعية هادي".

واستنكر الرحبي الهجمات التي يشنها ضاحي خلفان على الرئيس هادي واتهامه بالعمل مع حزب الاصلاح، حيث قال :"يجب أن يكون التعامل مع الشرعية كشركاء وليس تابعين، الانتقاد شيء وما يقوم به ضاحي خلفان شيء آخر، هناك فرق كبير بين الانتقاد البناء وبين الاستهداف والإساءة والسب والشتم".

ويشن السياسي الخليجي ضاحي خلفان من خلال تغريدات له، هجوما على الرئيس عبدربه منصور هادي واتهامه بالعمل لدى جماعة الإخوان (الاصلاح)، حيث جاء هذا الهجوم بعد التغييرات الوزارية الأخيرة للرئيس هادي، والتي شملت تغيير محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وتعيين عبدالعزيز المفلحي وتغيير الوزير هاني بن بريك وإحالته للتحقيق .


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