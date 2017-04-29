MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 29 أبريل 2017 01:49 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تلميح جديد من الوزير الإماراتي قرقاش بشأن قرارات هادي الأخيرة
أخبار وتقارير

تلميح جديد من الوزير الإماراتي قرقاش بشأن قرارات هادي الأخيرة

السبت 29 أبريل 2017 12:41 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

ألمح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، السبت، مجددًا إلى انتقاد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وشملت إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي، وأثارت جدلاً في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر: “من قواعد العمل السياسي، أن تبني الثقة مع حلفائك وألاّ تطعن في الظهر، وأن تكون قراراتك بحجم قدراتك، وأن تقدم المصلحة العامة على الخاصة”.

وتأتي تصريحات قرقاش بعد يوم من قرارات رئاسية أصدرها هادي قضت بإبعاد اثنين من القيادات الشرعية المقربة من دول التحالف العربي، وهما محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك، وتضمنت القرارات تعيين مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي محافظًا جديدًا لعدن.

وكان قرقاش، قد انتقد ضمنًا، يوم الجمعة، قرارت هادي، قائلاً في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تعليقي على ما أراه: المشكلة الحقيقية هي في تغليب المصلحة الشخصية والأسرية والحزبية على مصلحة الوطن، وهو في مفصل حرج في معركته المصيرية”.

وفي أكثر من موقف سابق فاجأ هادي دول التحالف العربي بمواقف وقرارت دفعتهم إلى الامتعاض في بعض الأحيان من خطواته التي يرون أنها لا تتسق مع خطة العمل المشتركة لإعادة الشرعية وفقًا لمصادر مطلعة.


المزيد في أخبار وتقارير
حزب الرابطة يستنكر إقالة الزبيدي ويعلن وقوفه إلى جانبه
دان حزب رابطة أبناء الجنوب العربي واقعة إقالة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه معلنا تضامنه معه . وجاء ذلك في بيان اصدره الحزب وتلقت صحيفة "عدن الغد"
مستشار في وزارة الإعلام يتهم سياسي خليجي بالعمل على عودة شرعية المخلوع
رد السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية على تغريدات سياسي خليجي اتهم فيها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأنه السبب في هدم كل الانجازات التي انجزتها أحدى الدول
تلميح جديد من الوزير الإماراتي قرقاش بشأن قرارات هادي الأخيرة
ألمح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، السبت، مجددًا إلى انتقاد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وشملت إقالة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ماذا قال المحافظ المفلحي في اول تصريح صحفي له عقب تعيينه محافظا لعدن ؟
ضاحي خلفان : هادي لم يعد مقبولا لاشمالا ولاجنوبا
متظاهرون بعدن يعلنون رفضهم لقرار إقالة (الزبيدي)
الحراك الجنوبي في الوضيع مسقط رأس هادي : ان استهداف القائد الزبيدي هو استهداف للمقاومة الجنوبية ورجالها
تظاهرات مسائية مؤيدة للزبيدي في عدن
مقالات الرأي
الاربعاء، 26/ابريل/2017م كان يوم فرحة خاصة بالنسبة لي لتواصل كلية الاعلام بجامعة عدن ممثلة بالدكتور محمد علي
هكذا قلتها ذات يوم .. و أنا و من معي نشاهد تيارات الحياه الشحيحه تتماوج بمشاعر الناس في زمن أنعدم فيه الورد .. و
" لا خير في حلم يعيش بلا إرادة ، هكذا بلا مقدمات طفحت الى السطح صراع الفرقاء المتحالفين مع الشرعية اليمنية
من يرى أن إقالة عيدروس مصيبة فهو غبي فعندما تولى عيدروس منصب محافظ عدن أصبحنا لانستطيع نقد ورفض الاخطاء فمن
زرت حضرموت لأول مرة – وان كان عاد معاي ذاكرة لان هذي البلاد ماشي عاد خلّت ولا في امهات امهاتنا .. ولا جدات
  هل هي صدفة ان يكون الجنوب هو البلد العربي الوحيد الذي حكمت فيه حركة القوميين العرب واليوم تحاول جماعة
  عندما صمتت روسيا ومرر القرار الدولي ( 2216 ) في 14 أبريل 2015م استنزفت الأطراف المتصارعة الكثير ، لم ينتهي السيد
   سنمار المهندس الارامي من سكان العراق الأصليين،  بعد عشرين سنة انتهى من بناء قصر الخورنق للملك
عند الإستقراء للقرارات التي صدرت ليلة البارحة والتي تصادف الذكرى الثانية والعشرون لإعلان الحرب على الجنوب
منذ بروز فكرة  عقد مؤتمر حضرمي  جامع لكل ألفئآت الإجتماعية  والمكونات السياسية ، أخذت ردود الفعل 
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك الثقة
مبارك الثقة
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017