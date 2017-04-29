المعطري: لا بوادر لحل عسكري او سلمي للحرب والجنوب أصبح في قائمة النسيان

قال القيادي في الحراك الجنوبي الدكتور عبده المعطري أن الحرب القائمة في اليمن طويلة ومتنوعة الأوجه وستطول مؤكدا أنه لا توجد بوادر لحل عسكري أو حلول سلمية على المدى القريب.

وأضاف القيادي المعطري أن الأطراف المتصارعة لها اذرع واطراف كثيرة داعمة لها والبعض يعتبر الحرب منجم ذهب، والبعض كان حلمه ان يكون مغترب بالسعودية أو الخليج فكيف اذا به اليوم يفرش له السجاد الأحمر أو يجتمع به بالغرف المغلقة، حسب قوله.

وأردف المعطري قائلاً: الجنوب أصبح في قائمة النسيان مؤكدا أن استعادة الدولة الجنوبية لن يكون بهذه المشاريع المطروحة اليوم بل من خلال اجتماع عام وشامل للقيادات الحريصة والصادقة والنشطاء من ابناء الجنوب، تقيم الواقع وتطرح كل القضايا بشفافية مطلقه والخروج بخلاصه منطقيه يتفق عليه الجميع.

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