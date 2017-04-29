مقتل 8 حوثيين بينهم قياديان في غارات للتحالف العربي على معسكر خالد

كشفت مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية أن 8 عناصر من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح بينهم قياديان بارزان قتلوا في غارات لطائرات التحالف العربي غربي محافظة تعز .

ووفقاً لقناة العربية قالت المصادر٬ إن القياديين "غيلان عاطف٬ ومهيوب الحضوري٬ قتلا مع 6 من مرافقيهم٬ بغارات للتحالف شمال معسكر خالد الاستراتيجي٬ غربي تعز .

المصادر أكدت أن "عاطف والحضوري" يعدان من القيادات المقربة من الرئيس المخلوع صالح.

وأوضحت المصادر أن غيلان عاطف هو المسئول عن حشد المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب٬ وتجنيدهم للقتال في صفوف المليشيات.

وأشارت إلى أن غيلان يتهم أيضا بالوقوف و ارء الكثير من الجرائم والانتهاكات٬ بما في ذلك اختطاف٬ وأعمال سلب ونهب وفرض إتاوات٬ وتعذيب مختطفين.