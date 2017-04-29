الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية
السبت 29 أبريل 2017 11:38 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
فشلت مليشيات الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، في إطلاق صاروخا بالستيا باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال مصدر محلي في صنعاء، إن المليشيات، أطلقت الصاروخ من منطقة "بين الجربتين"، الواقعة بين أرحب وهمدان، مشيرا إلى أن الصاروخ أطلق باتجاه المملكة، إلا أنه سقط في منطقة خالية بعد إطلاقه بدقائق.
ولم يصدر أي تأكيد من قبل السلطات السعودية، حول اعتراض صاروخ، أو سقوطه، الأمر الذي يؤكد فشل الصاروخ في الوصول إلى وجهته وسقوطه في الأراضي اليمنية.
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