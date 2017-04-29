المخلافي يكشف شروط الحكومة للعودة الى المفاوضات مع الحوثيين

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، إن موقف الحكومة الشرعية، من تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول جولة المفاوضات الجديدة، مرتبط بموافقة علنية وصريحة من الانقلابيين بالمرجعيات الثلاث للحل.

وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، إن تصريحات ولد الشيخ عن عودة المفاوضات تعكس نوايا طيبة لديه، لكنها لا تكفي لمعالجة الأزمة.

واشترط المخلافي، لموافقة الحكومة على جولة جديدة من المفاوضات، أن يقبل الانقلابيين بمبدأ السلام والمرجعيات الثلاث، ومن ضمنها وقف إطلاق النار ومتطلبات بناء الثقة.

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