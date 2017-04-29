المخلافي يكشف شروط الحكومة للعودة الى المفاوضات مع الحوثيين
السبت 29 أبريل 2017 11:20 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، إن موقف الحكومة الشرعية، من تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول جولة المفاوضات الجديدة، مرتبط بموافقة علنية وصريحة من الانقلابيين بالمرجعيات الثلاث للحل.
وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، إن تصريحات ولد الشيخ عن عودة المفاوضات تعكس نوايا طيبة لديه، لكنها لا تكفي لمعالجة الأزمة.
واشترط المخلافي، لموافقة الحكومة على جولة جديدة من المفاوضات، أن يقبل الانقلابيين بمبدأ السلام والمرجعيات الثلاث، ومن ضمنها وقف إطلاق النار ومتطلبات بناء الثقة.
تعليقات القراء
256781
[1] ما شاء الله خدوده حمر
السبت 29 أبريل 2017
الراصد | عدن
ما شاء الله خدوده حمر والنعمه باينه بوجهه ومرتاح على الآخر ما يهمه الحرب توقف او ما توقفش ، المهم الصراف الخليجي يشتغل .
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها