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تنسيقية شبوة تؤكد أن هدفها قيام دولة جنوبية حرة مستقلة

السبت 29 أبريل 2017 10:39 صباحاً
عتق / عدن الغد/ فضل حبيشي

أصدرت اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية في محافظة شبوة بيانا بشأن القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبدربه منصور هادي جاء فيه :
تتابع اللجنة التنسيقية باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات على إثر قرار الرئيس عبدربه منصور المتعلق بإعفاء بعض القيادات الجنوبية من مهامها ، حيث تؤكد اللجنة التنسيقية بأن الثورة الجنوبية ومقاومتها الباسلة لم تقدم التضحيات من أجل الحصول على مناصب في إطار الشرعية ، وأن الهدف قيام دولة الجنوب الحرة المستقلة التي تتسع لجميع أبناء الجنوب من المهرة إلى باب المندب ، وفي الوقت الذي ترى فيه اللجنة التنسيقية بأن عودة القيادات إلى الميدان سيشكل رافدا إضافيا لحيوية الثورة والمقاومة فإنها تعتبر المحافظ الجديد المعين خلفاً للقائد الزبيدي من كادر المقاومة والحراك لكنها تنبه الشرعية والتحالف بأن الجنوب لن يقبل الشراكة إن لم تكن شراكة حقيقية صاحب القرار فيها هي مكونات الثورة الجنوبية ومقاومتها الباسلة، وأنها هي صاحبة الحق في تقديم مرشحيها أو سحبهم وفقاً لما تراه ..
وعليه فإن اللجنة التنسيقية ، تدعو لموقف موحد ومدروس على مستوى الجنوب بعيدا عن التسرع وردة الفعل الانفعالية .
صادر عن / اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية محافظة شبوة


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أصدرت اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية في محافظة شبوة بيانا بشأن القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبدربه منصور هادي جاء فيه :تتابع
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