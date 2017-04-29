قال القيادي في الحراك الجنوبي "فادي باعوم" ان البيانات الصادرة اليوم بمحافظات الجنوب والمذيلة باسم الحراك الجنوبي والرافضة والمؤيدة للقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مؤخرا تحركها مصالح شخصية ليس إلا .

وقال "باعوم" معلقا على هذه البيانات المتضادة فيما بينها :" تلك البيانات الصادرة من هنا وهناك والتي تذيل باسم الحراك الجنوبي المؤيدة للتعيين والرافضة للإقالة لا ترى فيها الا مصالح شخصية لمن يصدرها ولا تعبر الا عن كاتبها.

وتابع بالقول :" لا احد من هؤلاء تحدث عن تحرير الجنوب واستقلاله ولا احد شرح لنا كيف الاقالة او التعيين تؤدي الى دولة جنوبية في أطار هذه الشرعية!

كفاكم عبثا وتمييعا لقضية شعب وكبرياء وطن .فلقد أرخصتم حتى تضحيات الشهداء يا هؤلاء .

المزيد في أخبار وتقارير تنسيقية شبوة تؤكد أن هدفها قيام دولة جنوبية حرة مستقلة أصدرت اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية في محافظة شبوة بيانا بشأن القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبدربه منصور هادي جاء فيه :تتابع حزب العدالة والديمقراطية يحذر من تحويل عدن الى ساحة صراع جديد حذر حزب العدالة والديمقراطية من تحويل عدن الى ساحة صراع جديد، بسبب فشل الأطراف التي يفترض ان تديرها، وكل المحافظات المحررة من الانقلابيين، وعجزهم عن انتشالها من باعوم : البيانات المؤيدة والرافضة لقرارات هادي تحركها مصالح شخصية قال القيادي في الحراك الجنوبي "فادي باعوم" ان البيانات الصادرة اليوم بمحافظات الجنوب والمذيلة باسم الحراك الجنوبي والرافضة والمؤيدة للقرارات التي أصدرها الرئيس