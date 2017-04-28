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أخبار وتقارير

إدارة الزبيدي تنفي صدور اي موقف منه تجاه قرار إقالته من منصبه

متظاهرون مؤيدون للزبيدي في عدن يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 28 أبريل 2017 11:31 مساءً
عدن الغد /خاص:

نفت إدارة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي صدور اي موقف منه تجاه قرار اقالته.

 

واصدر المتحدث الرسمي باسم محافظة عدن توضيحا حول حقيقة موقف الزبيدي من قرار إقالته وجاء فيه

 

توضيح عام لجميع وسائل الإعلام والرأي العام بأنه لم يصدر حتى اللحظة عن محافظ العاصمة عدن أي بيان أو بلاغ أو تصريح بشأن القرارات الرئاسية الأخيرة وأن ما تتداوله وتنسبه بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن ذلك إلى المحافظ ليس صحيحا، بل مفتعلا بمطابخ إعلامية مغرضه تهدف إلى خلط الأوراق والتدليس على الرأي العام وإرباك مساراته وخياراته الوطنية.

 

ونود لفت انتباه الجميع إلى أن محافظ العاصمة عدن سيوجه تصريحا هاما وسيتم تسجيله عبر بث فيديو إلى شعبنا الجنوبي لأهمية تعزيز دور الشراكة مع وسائل الإعلام، والتعاون فيما بينها وتوضيح الحقائق بشفافية ودقة ومصداقية.  

 

لذلك وجب التنويه للجميع حول ذلك .

والله الموفق.

نزار هيثم ..المتحدث الرسمي للعاصمة عدن 

28/4/2017


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