نفت إدارة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي صدور اي موقف منه تجاه قرار اقالته.

واصدر المتحدث الرسمي باسم محافظة عدن توضيحا حول حقيقة موقف الزبيدي من قرار إقالته وجاء فيه

توضيح عام لجميع وسائل الإعلام والرأي العام بأنه لم يصدر حتى اللحظة عن محافظ العاصمة عدن أي بيان أو بلاغ أو تصريح بشأن القرارات الرئاسية الأخيرة وأن ما تتداوله وتنسبه بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن ذلك إلى المحافظ ليس صحيحا، بل مفتعلا بمطابخ إعلامية مغرضه تهدف إلى خلط الأوراق والتدليس على الرأي العام وإرباك مساراته وخياراته الوطنية.

ونود لفت انتباه الجميع إلى أن محافظ العاصمة عدن سيوجه تصريحا هاما وسيتم تسجيله عبر بث فيديو إلى شعبنا الجنوبي لأهمية تعزيز دور الشراكة مع وسائل الإعلام، والتعاون فيما بينها وتوضيح الحقائق بشفافية ودقة ومصداقية.

لذلك وجب التنويه للجميع حول ذلك .

والله الموفق.

نزار هيثم ..المتحدث الرسمي للعاصمة عدن

28/4/2017

المزيد في أخبار وتقارير إدارة الزبيدي تنفي صدور اي موقف منه تجاه قرار إقالته من منصبه نفت إدارة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي صدور اي موقف منه تجاه قرار اقالته. واصدر المتحدث الرسمي باسم محافظة عدن توضيحا حول حقيقة موقف الزبيدي من قرار صحيفة دولية: الإخوان يستدرجون هادي بالتنسيق مع قطر لإحداث فوضى تتيح لهم السيطرة على عدن شهدت أحياء بمدينة عدن جنوبي اليمن، الجمعة، خروج مسيرات شعبية معارضة لقرار إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي الذي أصدره الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي مساء الحراك الثوري بحضرموت: إقالة الزبيدي استهداف للجنوب وللمقاومة الجنوبية في تصريح مقتضب خاص لصحيفة "عدن الغد" حول تداعيات القرارات الرئاسية الأخيرة قال الأستاذ "سالم احمد بن دغار" رئيس مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب