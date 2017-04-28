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فيما بلغت نفقات التوليد مائة مليون ريال حوطة لحج وضواحيها تشهد عشرون ساعة من الانقطاع للتيار الكهربائي يوميا ( وثيقة )

صورة من التقرير المالي للمؤسسة
الجمعة 28 أبريل 2017 06:51 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

زادت حدة الانقطاعات الكهربائي في مدينة الحوطة وضواحيها لتصل الى عشرين ساعة في اليوم عقب تدنى مستوى التوليد لمولدات الطاقة المشتراة الى ادنى مستوى لها منذ تشغيلها عقب خروج ما يقارب ال 15 مولد كهربائي في محطة عباس عن الخدمة بسبب الصيانة او انتها العمر الافتراضي لتشغيل المولدات وهو ما دفع بالفنيين في التوزيع الى توزيع  العجز الحاصل في التوليد لتصل الى عشرون ساعة من الانقطاع للتيار الكهربائي وهو ما ادى الى حدوث غضب شعبي واستياء تجاه عدم معالجة السلطة المحلية للمشكلة في حينها وإيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بحل مشكلة الكهرباء بالمدينة وضواحيها التي تعاني جراء دخول فصل الصيف من شدة الحر.

 

هذا وبين تقرير صادر عن مؤسسة الكهرباء اجمالي النشاط التجاري لمبيعات المؤسسة العامة للكهرباء منطقة لحج خلال الفترة من يونيو 2016م حتى فبراير 2017م مبلغ  1,306,636,523.23   مليار ريال فيما بلغت الايرادات لنفس الفترة مبلغ 555,420,188 مليون ريال وبلغت مصروفات المؤسسة خلال نفس الفترة مبلغ 359,730,688 مليون ريال  توزعت بين المرتبات 120 مليوت ريال و النفقات التشغيلية والتي بلغت 68 مليون ريال ومرتبات عمال التوليد 18 مليون ريال ونفقات التوليد 97 مليون ريال و شراء محولات  قيمتها 32 مليون  وشراء زيوت  ب مليون ونصف  اضافة الى قيمة مواد شبكة ب 4 مليون ريال  وشملت النفقات ايضا اجور موسمية منتدبين ومتوفين 7 مليون ريال ورعاية صحية 8 مليون ريال.

 

وبين التقرير اجمالي الرصيد البنكي حتى 31-3-2017م مبلغ 15,336,699 مليون ريال فيما بلغت الالتزمات المالية عند المنطقة للغير مبلغ 73,289,000 مليون ريال شملت قيمة زيوت فلترات لشركة عدن الوطنية ب 45 مليوت ريال  و 7 مليون ريال لمؤسسة البكري و7 مليون اخرى لمستودع القاهرة ومبلغ 13 مليون ريال لمحلات اضواء خليج عدن .

 

 

 

 

 


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