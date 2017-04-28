عبرت قيادات في الحراك الجنوبي بلودر عن رفضها لقرار إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي.. معتبرة بان تلك القرارات التي اصدرها هادي في ذكرى اعلان الحرب على الجنوب الـ27 من ابريل (نيسان)، بانها مستفزة للجنوبيين وتدعم تحالف حرب 7 يوليو على الجنوب.

وقال القيادي في الحراك الجنوبي مصطفى الكازمي البجيري" إن قرار إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي هو استهداف ليس لعيدروس بل للمقاومة الجنوبية التي تمكنت من هزيمة الحوثيين والمخلوع صالح".

وذكر ان قوى الحراك الجنوبي والشخصيات السياسية والقبلية في لودر تعبر عن رفضها لمثل هذه القرارات التي تستهدف الجنوب، وتعمل على اعادة تحالف الحرب على الجنوب من جديد بعد هزيمتهم".

المزيد في أخبار وتقارير الحراك الجنوبي بلودر: قرارات هادي مستفزة للجنوبيين عبرت قيادات في الحراك الجنوبي بلودر عن رفضها لقرار إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي.. معتبرة بان تلك القرارات التي اصدرها هادي في ذكرى اعلان الحرب على الحراك الجنوبي في الوضيع مسقط رأس هادي : ان استهداف القائد الزبيدي هو استهداف للمقاومة الجنوبية ورجالها الحقيقين أعلن الحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب في مديرية الوضيع محافظة ابين مسقط رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوفه الكامل مع محافظ عدن السابق وقائد المقاومة آل مرعي يدعو للقبول بقرارات الرئيس هادي الأخيرة ويشيد بالزبيدي وببن بريك دعا المحلل السياسي السعودي والمقرب من دوائر صنع القرار في "الرياض" ابراهيم ال مرعي الى القبول بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وبينها قرارات اقالة