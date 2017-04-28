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آل مرعي يدعو للقبول بقرارات الرئيس هادي الأخيرة ويشيد بالزبيدي وببن بريك

الجمعة 28 أبريل 2017 05:13 مساءً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:

دعا المحلل السياسي السعودي والمقرب من دوائر صنع القرار في "الرياض" ابراهيم ال مرعي الى القبول بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وبينها قرارات اقالة وتعيين .

وقال "مرعي" في تغريدات له على صفحته بتويتر :" الالتفاف حول الرئيس والانصياع التام لأوامره أمر لا يمكن التفريط به، مهما كانت أوامر وقرارات الرئيس.

واشاد مرعي ببطولة اللواء الزبيدي قائلا :" الجنرال عيدروس عين بأمر الرئيس وعزل بأمره، ويحفظ له مشاركته في عمليات التحرير، نجح كمحافظ،ونفذ خطة أمنية ناجحة بمساعدة رفيق دربه شلال.

وتابع قائلا :" لايمكن لاعلامي غرير أن يقيم خطة عدن الأمنية،ويقول أن عيدروس فشل ،على العكس تماماً،ومن يقول أنه موالي لايران،فلو كان كذلك ماحارب الحوثيين.

وامتدح "مرعي" القيادي في المقاومة الجنوبية "هاني بن بريك" قائلا :" هاني بن بريك رقم صعب، وخامة صادقة ونقية ونظيفة، قل ما تجد مثلها في وقتنا، مع القول بأن امتنا فيها خير الى قيام الساعة.

وتابع قائلا :" ما قدمه الشيخ هاني من خدمة جليلة لوطنه وامته، لا تعفيه من المحاسبة إن أخطأ، ولا تشفع له بمخالفة فخامة الرئيس مهما كان السبب.

 


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آل مرعي يدعو للقبول بقرارات الرئيس هادي الأخيرة ويشيد بالزبيدي وببن بريك
دعا المحلل السياسي السعودي والمقرب من دوائر صنع القرار في "الرياض" ابراهيم ال مرعي الى القبول بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وبينها قرارات اقالة


تعليقات القراء
256678
[1] تغريده غير موفقه
الجمعة 28 أبريل 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
ال مرعي لا يعلم ان ابناء الجنوب العربي لم ينتخبوا عبدربه وانهم يسموه الدنبوع تغريده غير موفقه انتم لكم الحق ان تروا عبدربه بالرئيس الشرعي لاجل استمرار عمليه عاصفه الحزم لكن لن تقدروا تفرضوه على شعب الجنوب العربي



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